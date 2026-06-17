La Cambra de Manresa impulsa dues missions a Japó i Corea amb deu empreses catalanes

La Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat durant les dues primeres setmanes de juny dues missions comercials a Corea del Sud i al Japó amb la participació de deu empreses catalanes de sectors estratègics. L'objectiu ha estat facilitar l'obertura de nous mercats i reforçar la presència internacional de les companyies participants mitjançant reunions amb importadors, distribuïdors i potencials clients dels dos països.
Una aposta consolidada pels mercats asiàtics
Amb aquestes iniciatives, la Cambra suma ja quatre anys consecutius promovent missions comercials en aquesta zona del continent asiàtic. En total, ha organitzat quatre missions al Japó i tres a Corea del Sud, dos països que considera especialment atractius per a les empreses catalanes gràcies als acords de lliure comerç que mantenen amb la Unió Europea.
Les deu empreses participants pertanyen a sectors com la carn, els vins i caves, la proteïna alternativa, el peix i marisc, els snacks i la tecnologia industrial, àmbits amb potencial creixement en aquests mercats.
Més de trenta reunions comercials a Corea del Sud
La missió empresarial a Corea del Sud es va desenvolupar entre l'1 i el 5 de juny i va reunir sis empreses dels sectors carni, vitivinícola i de proteïna alternativa. Durant l'estada es van celebrar més de trenta reunions comercials amb alguns dels principals importadors i distribuïdors del país.
Entre els contactes mantinguts destaquen Samsung Welstory, la Korea Meat Import Association, acompanyada d'un grup d'empreses importadores, i la corporació Daesang.
Segons destaca la Cambra, Corea del Sud continua sent un mercat especialment rellevant per al sector carni català. El país es manté entre els principals importadors asiàtics de carn de porc i ofereix oportunitats tant per als productes tradicionals com per a les noves fonts de proteïna. També s'hi detecta una recuperació de l'interès pels vins blancs i els escumosos catalans, coincidint amb la disminució dels estocs acumulats després de la pandèmia.
El Japó manté l'interès pels productes d'alt valor afegit
La missió al Japó va comptar igualment amb sis empreses dels sectors dels vins i caves, el peix i marisc, la proteïna alternativa, les galetes i snacks i els sistemes hidràulics.
Les empreses van participar en prop de quaranta reunions amb grups corporatius de primer nivell, entre els quals hi havia AEON, Costco Japan i Kato Works. Aquestes trobades han permès constatar l'interès del mercat japonès per productes innovadors, de qualitat i amb un elevat valor afegit.
La Cambra assenyala que el Japó continua sent un mercat de referència per als productes alimentaris gourmet, els productes del mar, les noves tendències alimentàries i les solucions industrials especialitzades. A més, la seva exigència en qualitat i seguretat afavoreix relacions comercials estables i de llarg recorregut per a les empreses que aconsegueixen consolidar-hi la seva presència.
Suport especialitzat per facilitar la internacionalització
Malgrat la depreciació experimentada en els darrers anys pel won sud-coreà i el ien japonès respecte a l'euro, la Cambra considera que tots dos països continuen oferint excel·lents oportunitats de negoci gràcies a la seva elevada capacitat importadora, el poder adquisitiu dels consumidors i la demanda sostinguda de productes internacionals de qualitat.
Per fer possibles aquestes missions, la Cambra de Comerç de Manresa ha comptat amb la col·laboració de la consultora SK Bridge a Corea del Sud i de la Spanish Chamber of Commerce al Japó. Segons l'entitat, el suport d'aquestes organitzacions ha estat determinant per identificar possibles socis comercials i configurar agendes de reunions que han permès a les empreses participants establir contactes estratègics per als seus projectes d'internacionalització.