El govern afirma que mai no va autoritzar la inscripció «Boicot ICL» del mural de Bonavista

El govern de Manresa ha assegurat que mai no va autoritzar la inscripció Boicot ICL que apareix al mural de suport al poble palestí situat a la plaça Bonavista. La qüestió va centrar una de les preguntes que Junts per Manresa va formular al ple d'aquest dijous, en què la formació va demanar explicacions sobre els criteris que aplica l'Ajuntament a l'hora d'autoritzar murals en espais públics.
Junts qüestiona els criteris d'autorització
El portaveu de Junts, Ramon Bacardit, va exposar al ple els dubtes de la formació sobre l'autorització del mural, després que el partit constatés que la pintura es va conservar durant les tasques de neteja de pintades a l'entorn de la plaça Bonavista.
Bacardit va recordar que, segons el seu grup, fins ara els criteris municipals impedien autoritzar murals amb finalitats partidistes, propaganda ideològica o missatges susceptibles de dividir la societat. Per aquest motiu, va preguntar quina regidoria havia introduït un eventual canvi de criteri, si el govern considerava que aquest tipus de missatges afavoreixen la convivència ciutadana i amb quins arguments podria denegar en el futur altres murals amb continguts similars relacionats amb conflictes internacionals o boicots empresarials.
Massegú explica que el projecte inicial no incloïa la referència a ICL
El regidor de Cooperació, Pere Massegú, va explicar que la petició per realitzar el mural va arribar a finals de l'any passat a través d'una persona que actuava en representació de l'Ateneu La Séquia. Segons va relatar, la proposta va ser analitzada tant pels serveis municipals com per les regidories de Cooperació i Cultura, i es va considerar adequada perquè defensava els drets del poble palestí i denunciava la situació que viu la població de Gaza.
Massegú va remarcar que el text Boicot ICL "no formava part del projecte original" que es va autoritzar. Va assegurar que, quan es va detectar la seva incorporació, va demanar als promotors que el retiressin. Davant la negativa del col·lectiu, els serveis municipals van eliminar la inscripció, però aquesta va ser repintada posteriorment en diverses ocasions.
El regidor va insistir que el govern no ha modificat els criteris d'autorització de murals i que es continuen acceptant aquelles propostes vinculades als drets humans i la justícia universal sempre que no incitin a l'odi ni a la violència.
El regidor denuncia atacs per la seva oposició al boicot
Durant la seva intervenció, Massegú també va aprofitar per denunciar públicament les pintades, enganxines i missatges que ell i el regidor Lluís Vidal Sixto han rebut després de posicionar-se en contra del boicot a ICL. El responsable de Cooperació va mostrar fotografies d'aquests missatges als membres del plenari i va lamentar que no haguessin estat condemnats públicament.
Massegú va defensar que tant ell com Vidal s'han manifestat reiteradament contra les campanyes de boicot a l'empresa i va assegurar que aquests atacs no modificaran la seva posició. Al mateix temps, va reiterar que el govern municipal va actuar per retirar la inscripció controvertida i que ara caldrà valorar quin ha de ser el futur del mural.
Junts expressa el seu suport als dos regidors
En el torn de rèplica, Ramon Bacardit va agrair les explicacions del govern i va voler deixar constància de la solidaritat del grup municipal de Junts amb Pere Massegú i Lluís Vidal Sixto pels atacs rebuts.
El portaveu va qualificar aquests fets d'"intolerables" i va afirmar que no es poden normalitzar aquest tipus d'agressions en l'àmbit democràtic. També va expressar el suport de la seva formació a la posició dels dos regidors contrària al boicot a ICL.