Artés inicia la fase final de les obres del futur Museu municipal

L'Ajuntament d'Artés ha iniciat aquest dimarts 2 de juny les obres corresponents a la segona i tercera fase de la reforma i ampliació del Museu d'Artés, una actuació que ha de permetre culminar la transformació dels dos edificis que conformaran el futur equipament cultural del municipi. Els treballs tenen una durada prevista de sis mesos.
El projecte global té com a objectiu dotar el nou museu dels espais i serveis necessaris per convertir-lo en un centre cultural i expositiu de referència al municipi. El futur equipament inclourà sales d'exposicions, una recepció amb servei de bar, una aula d'activitats i diversos espais polivalents destinats a usos culturals i d'atenció als visitants.
Un projecte per transformar l'equipament cultural
La reforma del Museu d'Artés també contempla la millora de l'entorn urbà dels accessos al recinte amb la voluntat de facilitar-ne l'accessibilitat i dignificar els espais exteriors vinculats al nou equipament.
Entre les actuacions que ja s'han executat dins del projecte hi ha la instal·lació de la barra de bar i del moble de recepció a la planta baixa, l'adequació de la terrassa exterior de la segona planta, les urbanitzacions dels accessos i de les zones enjardinades i la instal·lació del sistema de climatització als espais museístics.
Aquestes actuacions formen part de la quarta fase del projecte, que s'ha anat desenvolupant paral·lelament a la resta de treballs previstos.
Nous espais i serveis al museu
Pel que fa a les obres iniciades ara, corresponents a la segona i tercera fase, els treballs afectaran diferents espais de l'edifici. Al soterrani es crearà un nou magatzem, un lavabo adaptat, una aula d'activitats i una rampa de connexió amb la zona de les tines.
A la planta baixa s'hi habilitarà el nucli principal de lavabos i l'accés a l'edifici, a més de l'adequació d'una sala de descans per a pelegrins. També es substituiran les fusteries exteriors. A la primera planta es preveu l'adequació d'una sala de conferències i la renovació de les fusteries, mentre que a la segona planta es completarà l'adequació de la terrassa exterior.
Finançament gairebé íntegre de la Generalitat
L'import total d'aquestes fases de l'obra ascendeix a 487.476,25 euros. Segons ha informat l'Ajuntament d'Artés, pràcticament la totalitat del cost es finança mitjançant una subvenció de 484.006,74 euros concedida per la Generalitat de Catalunya.