Sant Joan de Vilatorrada reclama retirar el Plater per protegir Collbaix i el sòl agrícola

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat per unanimitat una esmena general al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables (Plater), en què en reclama la retirada. El consistori considera que la proposta de la Generalitat afecta de manera desproporcionada el municipi i posa en risc espais d'alt valor ambiental i agrícola com l'entorn de Collbaix.
El ple rebutja el plantejament del Plater
El ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat, a proposta de l'equip de govern i amb el suport de tots els grups municipals, una esmena general al Plater, actualment en període d'exposició pública.
El consistori considera que el document presentat per la Generalitat classifica com a prioritàries per a la implantació de plaques fotovoltaiques prop de 250 hectàrees del terme municipal, una superfície que representa més del 15% del municipi.
Segons l'Ajuntament, aquesta afectació és desproporcionada i equival a cinc vegades més del sòl que correspondria a Sant Joan de Vilatorrada per assolir l'autosuficiència energètica d'acord amb les dades oficials del mateix Govern.
Defensa de Collbaix i del sòl agrícola
L'esmena aprovada sosté que el Plater tracta de la mateixa manera tot el sòl disponible, sense tenir en compte els seus usos actuals ni les característiques de cada territori. En el cas de Sant Joan de Vilatorrada, el consistori adverteix que això comportaria afectar terrenys agrícoles en actiu i preveure la instal·lació de plaques solars a l'entorn de Collbaix i fins i tot a la mateixa muntanya, un espai que considera emblemàtic pel seu valor paisatgístic, natural, social i agrari.
L'Ajuntament també lamenta que el procés d'elaboració del pla no hagi incorporat una participació real dels municipis ni hagi tingut en compte els criteris tècnics i les especificitats de cada territori. Amb aquesta decisió, Sant Joan de Vilatorrada se suma als més de 300 ajuntaments catalans que han expressat el seu rebuig al document.
El govern municipal defensa una planificació diferent
El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, ha assegurat que el municipi comparteix la necessitat d'incrementar la producció d'energies renovables, però considera que això no pot comportar la pèrdua d'espais d'alt valor natural.
Segons el govern municipal, cal un model de planificació "distribuït, just i equilibrat" que faci compatible l'expansió de les renovables amb la preservació del patrimoni natural i el desenvolupament agrari. En aquest sentit, sosté que el document actual no es pot corregir parcialment, sinó que cal reformular-lo des del principi.
L'esmena també critica que sigui el sector energètic privat qui acabi determinant quins dels espais reservats s'acaben desenvolupant, en lloc que prevalgui l'interès públic.
Sant Joan reivindica la seva aposta per les renovables
El govern municipal defensa que la seva oposició al Plater no és incompatible amb el compromís amb la transició energètica. En aquest sentit, recorda que entre els anys 2025 i 2026 l'Ajuntament ha invertit més d'1,5 milions d'euros en instal·lacions d'energies renovables, fet que ha permès quadruplicar el nombre d'equipaments municipals autoabastits.
A aquestes actuacions s'hi afegirà pròximament una nova inversió de mig milió d'euros per instal·lar plaques solars a la coberta del pavelló municipal. Paral·lelament, el consistori també treballa en la creació d'una comunitat energètica municipal amb la participació de veïns i empreses per aprofitar al màxim l'energia generada per aquestes instal·lacions.