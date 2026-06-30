La Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada tanca amb milers de participants i un gran ambient

La Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada ha tancat els seus dies centrals amb un balanç molt positiu després de reunir milers de persones entre el 22 i el 25 de juny. La programació, adreçada a tots els públics, ha combinat activitats tradicionals, cultura popular, música, espectacles i gastronomia, convertint carrers, places i espais del municipi en escenaris d'una celebració marcada per l'elevada participació ciutadana.
Un inici festiu amb gastronomia i música
La festa va començar el 22 de juny amb La Prèvia, un tardeig gastronòmic que va omplir la plaça Major i el carrer Major de música, tapes i bon ambient. Aquesta proposta va esdevenir un dels primers grans punts de trobada de la celebració i va donar el tret de sortida a una Festa Major que ha mantingut una elevada assistència durant tots els dies.
Una revetlla multitudinària
El 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, el municipi va viure una de les jornades més emotives de la programació. Els actes van començar amb la rebuda de la Flama del Canigó i van continuar amb una ballada de sardanes, el pregó de Festa Major i el concert de l'Orquestra Selvatana.
La jornada també va recuperar l'encesa de la foguera de Sant Joan i va incloure el cercatasques, el ball de revetlla i els concerts nocturns, en una nit marcada per la gran afluència de públic i l'ambient festiu.
Cultura popular i homenatge a les entitats
El 24 de juny la cultura popular va prendre el protagonisme amb la cercavila dels Gegants de Sant Joan de Vilatorrada i l'espectacle Encenem la Cultura, encenem la Festa, un homenatge a les entitats del municipi que va emocionar el públic assistent.
La jornada es va completar amb un castell de focs artificials i una nova nit de música a la plaça Major.
En Peyu posa el punt final als dies centrals
La programació dels dies centrals va finalitzar el 25 de juny amb La niña bonita, l'espectacle d'en Peyu, que va omplir el Parc Catalunya i va posar el punt final a quatre dies intensos d'activitats amb una proposta d'humor i participació que va ser molt ben rebuda pels assistents.
Agraïment a totes les persones implicades
L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha fet una valoració molt positiva de la Festa Major, tant per la resposta de la ciutadania com pel desenvolupament dels actes.
L'alcalde, Jordi Solernou, ha volgut "agrair la implicació de les entitats, associacions, voluntariat, personal municipal, serveis de seguretat, emergències i totes les persones que han fet possible l'organització de la Festa Major, així com la participació de tots els veïns i veïnes que han contribuït a convertir aquesta edició en tot un èxit".