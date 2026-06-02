El Festival Festeig al Passeig Jazz Band tanca la primera edició amb concerts a Súria

La primera edició del Festival Festeig al Passeig Jazz Band ha finalitzat aquest diumenge amb una matinal de concerts al Parc Municipal Macary i Viader de Súria. El certamen, desenvolupat entre Navàs i Súria, ha comptat amb la participació de la Jazz Band Navàs-Súria i d'altres joves formacions dedicades al jazz, així com amb la presència destacada del pianista i compositor argentí Emilio Solla, una de les figures internacionals de referència d'aquest gènere musical.
Una matinal amb participació internacional
La jornada de cloenda a Súria va reunir sobre l'escenari les bandes de jazz del Collettivo Orbita Libera, procedent d'Itàlia; Proyecto Jazz for Kids, d'Osca, i la Jazz Band Navàs-Súria, integrada per alumnat de les escoles municipals de música de Navàs i Súria sota la direcció de Jordi Pujols.
L'activitat va servir per mostrar el treball formatiu que desenvolupen aquestes agrupacions i per fomentar l'intercanvi musical entre joves intèrprets de diferents territoris.
Un projecte compartit entre Navàs i Súria
Durant l'acte, la directora de l'Escola Municipal de Música de Súria, Sílvia Vinadé, va agrair la implicació de totes les institucions, entitats i persones que han fet possible aquesta primera edició del festival. Vinadé va destacar que aquesta iniciativa forma part de les activitats conjuntes que les escoles de música de Navàs i Súria impulsen per promoure l'ensenyament musical a través del jazz.
La matinal va comptar també amb la presència de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i d'altres membres de la corporació municipal.
Emilio Solla, protagonista del festival
El Festival Festeig al Passeig Jazz Band es va posar en marxa el passat 29 de maig amb una classe magistral impartida per Emilio Solla a Navàs. El músic argentí, guardonat amb un premi Grammy, manté una estreta vinculació amb la Jazz Band Navàs-Súria des de l'any 2021, quan ja va participar en diverses activitats formatives i concerts, a més de col·laborar en la publicació del disc Aprenentatjazz.
La seva presència ha estat un dels principals atractius d'aquesta primera edició del festival.
Impuls institucional
L'organització del Festival Festeig al Passeig Jazz Band ha anat a càrrec de l'Ajuntament de Navàs, l'Escola Municipal de Música de Navàs i l'Escola Municipal de Música de Súria, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona.
En la matinal de cloenda també hi va participar el Casal de la Dona, sumant-se a una iniciativa que neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai de promoció del jazz i de la formació musical entre els joves del territori.