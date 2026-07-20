Cardona reclama a Illa suport per rehabilitar el nucli antic, impulsar habitatge i atraure empreses

L'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha demanat aquest dilluns al president de la Generalitat, Salvador Illa, el suport del Govern per afrontar alguns dels principals reptes de futur del municipi. En una reunió celebrada a l'Ajuntament, li ha reclamat un compromís específic per rehabilitar el nucli històric, ampliar el parc d'habitatge assequible, potenciar el desenvolupament econòmic, preservar el patrimoni i millorar els serveis públics.
Reunió institucional per abordar els projectes de futur
El president de la Generalitat ha estat rebut a l'Ajuntament de Cardona per l'alcaldessa, Lluïsa Aliste, i la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero. A la recepció institucional també hi han assistit els regidors dels diferents grups municipals de la corporació.
Posteriorment, Illa i Aliste han mantingut una reunió de treball centrada en els principals projectes estratègics que impulsa l'Ajuntament per als pròxims anys.
El nucli històric, una de les principals prioritats
Un dels principals punts tractats ha estat la rehabilitació del centre històric de Cardona, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). L'alcaldessa ha exposat al president els reptes que afronta aquest sector del municipi, entre els quals hi ha l'elevat nombre d'habitatges buits, la necessitat de continuar rehabilitant el parc edificat, la pèrdua de població i l'envelliment dels residents.
Per aquest motiu, ha reclamat que la recuperació del nucli antic sigui considerada una actuació prioritària per part del Govern i que el futur Pla de Barris i Viles incorpori una inversió específica destinada a impulsar la regeneració urbana, social i residencial d'aquest àmbit.
"Recuperar el centre històric de Cardona és preservar una part fonamental del patrimoni de Catalunya. La singularitat del nostre nucli històric requereix una resposta també singular per garantir-ne la conservació i assegurar-ne el futur", ha afirmat Aliste.
Més habitatge per retenir població i talent
L'habitatge també ha ocupat un lloc destacat durant la reunió. L'alcaldessa ha presentat les actuacions que està desenvolupant l'Ajuntament per incrementar el parc d'habitatge assequible, entre les quals figuren la rehabilitació de la Casa dels Gegants, les Colònies dels Arquers i altres edificis que podrien destinar-se a nous habitatges.
En aquest sentit, ha traslladat al president la necessitat que la Generalitat impulsi un programa extraordinari que permeti accelerar aquests projectes mitjançant finançament específic, suport econòmic, agilització administrativa i la incorporació de les actuacions municipals als programes d'habitatge del Govern.
"Sense habitatge no podrem retenir talent, créixer ni aprofitar tot el potencial industrial de Cardona. Necessitem eines i recursos per generar habitatge assequible i garantir oportunitats perquè les persones puguin viure i desenvolupar el seu projecte de vida al municipi", ha remarcat.
El polígon de la Cort II, clau per captar noves inversions
Durant la trobada també s'ha abordat el desenvolupament econòmic del municipi. L'Ajuntament ha posat en valor el potencial del polígon industrial de la Cort II, que disposa de sòl preparat per acollir noves activitats empresarials.
L'alcaldessa ha plantejat la conveniència d'impulsar una estratègia conjunta amb la Generalitat per atreure noves inversions i reforçar la promoció industrial de Cardona.
El Castell i la futura residència, sobre la taula
La reunió també ha servit per parlar de les actuacions pendents al Castell de Cardona i al seu entorn. L'alcaldessa ha defensat la necessitat de continuar invertint en la conservació d'aquest conjunt monumental, que ha qualificat com un dels principals actius patrimonials, turístics i econòmics del municipi, així com en la recuperació dels seus entorns, especialment de l'avinguda del Rastrillo.
Aliste també ha insistit en la necessitat que Cardona disposi d'una nova residència per a la gent gran. Segons ha exposat, l'equipament actual no dona resposta a les necessitats assistencials del municipi i el consistori ja disposa de sòl per construir un nou centre. Per això ha demanat el suport del Govern per impulsar el projecte, coordinar les diferents administracions implicades i garantir els recursos econòmics necessaris perquè la nova residència es pugui materialitzar.
Visita a la Fundació SHE
Després de la reunió institucional, el president de la Generalitat s'ha traslladat a l'Auditori Valentí Fuster per participar en l'acte institucional organitzat per la Fundació SHE, dedicat a la presentació dels primers resultats de l'estudi Healthy Communities 2030, que situa Cardona com un municipi de referència en la promoció de la salut comunitària basada en l'evidència científica.
L'alcaldessa ha conclòs la trobada assegurant que "som un municipi amb un patrimoni excepcional, una gran capacitat de generar activitat econòmica i un enorme potencial de futur. Però, perquè aquest potencial es converteixi en oportunitats reals, necessitem un compromís ferm de la Generalitat i una col·laboració estreta entre administracions".