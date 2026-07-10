La Festa Major de Súria entra als dies centrals després de l'èxit dels KEN i els KEI

La Festa Major de Súria ja ha escalfat motors amb una elevada participació en els Kampionats Esportius Nocturns (KEN) i els Kampionats Esportius Infantils (KEI), que han donat el protagonisme a joves i infants durant els primers dies de programació. A partir d'aquest divendres, coincidint amb la diada de Sant Cristòfol, la celebració entra en els seus dies principals amb un ampli ventall d'activitats culturals, musicals, esportives i populars.
Els KEN i els KEI obren una Festa Major molt participativa
Els primers dies de la Festa Major han estat marcats pels Kampionats Esportius Nocturns (KEN), celebrats entre dilluns i dimecres a la plaça de Sant Joan, el Pavelló Municipal d'Esports i la Piscina Municipal. Les diferents competicions han tornat a reunir centenars de participants i han confirmat aquesta iniciativa com un dels principals atractius del programa festiu.
Després de cada jornada esportiva, la plaça de Sant Joan ha acollit sessions musicals a càrrec dels guanyadors de la primera edició del concurs Jove DJ Festa Major: DJ Kike, DJ T-Masso i DJs Cal Pingüí.
Aquest dijous ha estat el torn dels Kampionats Esportius Infantils (KEI), que han omplert el Parc Municipal Macary i Viader d'activitats i jocs per als més petits. La jornada s'ha completat amb una cantada d'havaneres del grup Port Bo, a la plaça de Sant Joan, i una nova sessió de piscina nocturna a la Piscina Municipal.
Sant Cristòfol donarà el tret de sortida als dies centrals
La Festa Major ha entrat aquest divendres 10 de juliol en la seva fase principal coincidint amb la festivitat de Sant Cristòfol, patró de la vila. L'acte oficial d'inici tindrà lloc a 2/4 de 9 del vespre davant la Casa de la Vila, amb la participació de diferents grups de cultura popular. A partir d'aquí, el programa oferirà durant tot el cap de setmana concerts, balls, activitats esportives, tradicions i actes populars adreçats a públics de totes les edats.
En la salutació del programa, l'alcalde de Súria, Albert Coberó, anima la ciutadania a participar activament en la festa i destaca aquests dies com una oportunitat per compartir "retrobament, alegria, convivència i vitalitat col·lectiva".
Una setmana prèvia plena d'activitats
Abans de l'inici oficial de la Festa Major, Súria ja havia viscut un ampli pròleg festiu amb propostes culturals, esportives i participatives.
Divendres passat, la Societat Coral La Llanterna va oferir el tradicional concert de Festa Major a la plaça Salvador Perarnau. L'endemà es van disputar dues cites esportives ja consolidades dins la programació: la Tirada del Club de Tir Esportiu i el Concurs de Pesca de 12 hores de l'Agrupació de Pescadors Esportius.
La jornada de dissabte també va incloure una nova edició de la Caminada Nocturna de Festa Major, organitzada pel Centre Excursionista, que va reunir centenars de participants amb sortida des de la plaça de Sant Joan.
La Festa Major està organitzada per l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea de Festes i la Comissió de Festa Major, amb la col·laboració de nombroses entitats i persones voluntàries del municipi.