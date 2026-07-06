Súria consolida la commemoració del Dia Internacional de les Vídues amb una xerrada i un dinar

L'Ajuntament de Súria ha commemorat per segon any consecutiu el Dia Internacional de les Vídues amb una jornada dedicada a sensibilitzar sobre la solitud no desitjada i la importància de preservar els vincles familiars i socials. Els actes, organitzats per l'àrea d'Igualtat amb el suport de persones del mateix col·lectiu, han inclòs una xerrada i un dinar de germanor.
La conferència, celebrada al saló de sessions de la Casa de la Vila, va reunir una vintena de persones, una participació superior a la registrada en la primera edició de la commemoració.
La solitud, un repte també col·lectiu
En l'obertura de l'acte, la regidora de Joventut, Medi Ambient i Igualtat, Montserrat Albacete, va mostrar la seva satisfacció per la consolidació d'aquesta iniciativa al municipi i va anunciar que l'Ajuntament estudiarà possibles mesures de suport específiques per a les persones vídues en diferents àmbits.
La xerrada, sota el títol La solitud no volguda, va anar a càrrec de la sociòloga manresana Sònia Díaz, que va reflexionar sobre aquest fenomen i va defensar que, tot i tractar-se d'una vivència individual, la solitud "també requereix respostes socials".
Díaz va explicar que la solitud no desitjada pot afectar persones de qualsevol edat, però és especialment freqüent entre la gent gran a causa de la pèrdua progressiva de persones properes, la reducció dels cercles de relació i les limitacions físiques. Per aquest motiu, va recomanar mantenir una actitud activa, participar en activitats comunitàries i fomentar les relacions socials com a eines per combatre l'aïllament.
La jornada va finalitzar amb un dinar de germanor entre les persones participants, amb l'objectiu de reforçar els espais de trobada i suport mutu entre els membres d'aquest col·lectiu.