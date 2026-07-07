L'actual Biblioteca de Súria tancarà divendres per preparar el trasllat a la nova Biblioteca-Centre Cultural

La Biblioteca de Súria tancarà les portes de l'actual local del carrer Tarragona aquest divendres 10 de juliol per iniciar els preparatius del trasllat a la nova Biblioteca-Centre Cultural. El servei d'atenció al públic no es reprendrà fins a l'obertura del nou equipament, prevista, si es compleixen els terminis, per a finals d'aquest any 2026.
El tancament posa punt final a una etapa de gairebé quatre dècades en aquest espai, on la biblioteca es va instal·lar l'any 1987. Segons l'Ajuntament, el local havia quedat petit amb el pas dels anys a causa del creixement del fons bibliogràfic, documental i audiovisual, així com de l'augment de les activitats culturals que s'hi organitzen.
Canvis en el servei durant el trasllat
Durant els mesos previs a la inauguració de la nova Biblioteca-Centre Cultural, el consistori estudiarà alternatives perquè la població pugui continuar disposant d'un servei bibliotecari provisional. També preveu organitzar un acte oficial de comiat de l'actual biblioteca, en una data que s'anunciarà properament.
A partir del setembre, els clubs de lectura continuaran la seva activitat en espais provisionals. Paral·lelament, l'Ajuntament valorarà la possibilitat d'habilitar un altre punt perquè la ciutadania pugui consultar diaris i revistes.
Pel que fa al servei de préstec, els llibres amb data de retorn a partir del 14 de juliol es renovaran automàticament fins a l'obertura del nou equipament. Els usuaris no hauran de retornar els exemplars ni a la bústia de l'actual biblioteca ni a cap altre centre de la xarxa, sinó que podran conservar-los fins que la nova biblioteca entri en funcionament. A més, el servei de préstec interbibliotecari quedarà suspès a partir del dijous 9 de juliol i no es reprendrà fins a la inauguració de les noves instal·lacions.
Un nou equipament per a la vila
Aquest mes de juliol començarà el procés tècnic de preparació del trasllat del fons documental, amb la col·locació de xips identificatius als documents i el seu posterior embalatge, una tasca que fa incompatible el manteniment del servei al públic.
La història de la Biblioteca de Súria es remunta al juliol de 1950, quan va obrir en un local de lloguer a l'avinguda de Santa Bàrbara. Amb la futura Biblioteca-Centre Cultural, el municipi disposarà, per primera vegada, d'un equipament bibliotecari en unes instal·lacions pròpies de titularitat pública. La Biblioteca forma part de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Súria i està integrada a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.