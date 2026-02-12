Manresa se suma al Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites

L'Ajuntament de Manresa s'ha adherit a la commemoració del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites, que se celebra el 14 de febrer, participant en la campanya de sensibilització #corquecreix. Tot i que aquest any no es podrà il·luminar de vermell la façana del consistori a causa de la coincidència amb el Festival Jardins de Llum, el municipi ha volgut mostrar igualment el seu suport a les persones afectades i les seves famílies.
Sensibilització davant una malaltia crònica
Les cardiopaties congènites afecten aproximadament 20.000 infants i adolescents a Catalunya. Cada any, uns 600 nadons neixen amb aquesta condició, que acompanya les persones al llarg de la vida i pot comportar reptes emocionals, psicològics i socials importants tant per als pacients com per al seu entorn.
Els avenços mèdics i la recerca han permès millorar de manera notable el pronòstic: actualment, el 95% dels infants amb cardiopatia congènita arriben a l'edat adulta. Tot i això, la malaltia requereix seguiment continuat i suport especialitzat, fet que posa de manifest la importància de la sensibilització social i institucional.
Reivindicacions del col·lectiu
Amb motiu de la jornada, l'Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) ha tornat a posar sobre la taula les necessitats de les famílies afectades. Entre les demandes principals hi ha una major comprensió social, més recursos de suport psicosocial, un increment dels serveis de rehabilitació cardíaca pediàtrica i ajudes econòmiques per a les famílies que han de desplaçar-se per rebre atenció mèdica.
El Consell de la Infància i l'Adolescència de l'entitat ha publicat un manifest en què també reclama una legislació que reconegui les discapacitats orgàniques i un paper més actiu dels mitjans de comunicació en la difusió d'aquesta realitat.