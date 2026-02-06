Manresa acull la primera Escola d'Hivern de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya

Les aules de la Universitat de Manresa han estat l'escenari, aquest dimarts i dimecres, de la primera edició de l'Escola d'Hivern de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius (XAC), una trobada formativa que ha aplegat un centenar llarg de persones dels catorze ateneus cooperatius de Catalunya i que consolida Manresa com a punt de referència del cooperativisme al país.
Un espai clau de formació i intercooperació
L'Escola d'Hivern s'ha convertit en un dels moments centrals de l'activitat de la XAC aquest 2026. Es tracta d'un espai formatiu impulsat des de la mateixa xarxa amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis que ofereixen els ateneus cooperatius arreu del territori. El programa s'ha dissenyat a partir de les necessitats expressades pels mateixos equips tècnics, amb una proposta ambiciosa i especialitzada.
Més enllà de la formació, la trobada també ha esdevingut un espai de coneixença, intercanvi d'experiències i suport mutu entre les persones que treballen als ateneus cooperatius. Activitats com aquesta posen de manifest la consolidació d'una xarxa que funciona de manera estable des del 2016 i que ha anat guanyant pes com a estructura clau per a la promoció de l'economia social i solidària.
Retorn de l'experiència al cooperativisme basc
En el marc de l'Escola d'Hivern també s'ha fet el retorn de la visita formativa i d'intercooperació que una representació de la XAC va dur a terme el mes de març passat a Lizarra, al País Basc. Aquella estada va permetre conèixer de primera mà el funcionament del cooperativisme basc, un dels referents internacionals en aquest àmbit.
En aquesta edició de l'Escola d'Hivern, una desena de cooperativistes i estudiosos del cooperativisme d'Euskal Herria han participat activament en les formacions a Manresa, aportant la seva experiència i enriquint el debat amb mirades i pràctiques diverses.
Formació adaptada als serveis dels ateneus
El programa de l'Escola d'Hivern s'ha estructurat tenint en compte els diferents serveis que desenvolupen els ateneus cooperatius. S'hi han abordat qüestions com l'aplicació transversal de la mirada interseccional, el lideratge i la gestió d'equips, les estratègies d'acompanyament cooperatiu o la comunicació transformadora.
També s'han treballat aspectes vinculats al marc normatiu, com les noves lleis de cooperatives i de l'economia social, així com metodologies de dinamització i foment de la intercooperació. A més, s'ha habilitat un espai específic d'acollida per a les persones que s'han incorporat recentment als equips tècnics dels ateneus, facilitant així la seva integració a la XAC.
Deu anys impulsant l'economia social al territori
Els ateneus cooperatius, promoguts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat i impulsats per entitats de l'economia social i solidària, commemoren aquest any el seu desè aniversari. Al llarg d'aquesta dècada s'han consolidat com l'espai de referència per promoure i fer créixer el cooperativisme i l'economia social arreu de Catalunya.
La Xarxa d'Ateneus Cooperatius (XAC) és l'espai de trobada compartit dels catorze ateneus i té com a objectiu reforçar-los com a eina arrelada al territori. L'Escola d'Hivern, que ha comptat amb el suport de la Generalitat i de l'Ajuntament de Manresa, és un pas més per enfortir aquesta estructura i continuar avançant cap a una economia més justa, democràtica i sostenible.