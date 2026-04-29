Dues xocolates de Lluc Crusellas, guardonades als primers premis Bean to Bar

Quatre anys després d'haver-se proclamat World Chocolate Master, Lluc Crusellas s'ha convertit en una de les figures de referència de la xocolata d'alta qualitat. El darrer reconeixement l'ha rebut a la primera edició dels Premios Bean to Bar España, celebrats a Màlaga el passat cap de setmana, amb dues xocolates de la seva marca Eukarya Xocolata.
Amb la rajola elaborada amb cacau de Madagascar al 90%, el mestre xocolater osonenc ha rebut la medalla de plata. La xocolata, procedent de la finca Bejofo Estate, destaca per una alta concentració de cacau posant en valor la puresa i la intensitat aromàtica d'aquest origen.
Lluc Crusellas també ha rebut la medalla de bronze en la categoria de xocolata amb llet: la rajola al 55% amb cacau de la cooperativa Norandino, a la regió amazònica del Perú, ha estat la seleccionada pel seu perfil equilibrat, que combina profunditat amb la cremositat de la xocolata amb llet.
La primera edició dels premis Bean to Bar, impulsats per l'associació que porta el mateix nom, tenen la intenció de promoure la xocolata elaborada des de l'origen del gra fins a la rajola, amb cacaus fins i traçables, amb un jurat d'experts en tast de xocolata i anàlisi sensorial.