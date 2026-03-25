Cultura, patrimoni, gastronomia i natura s'uneixen al Festival de Música de Sant Pere de Casserres

La primavera és època de renaixença: les flors i les plantes broten de nou i la fauna desperta del profund son hivernal. També comencen a aflorar les activitats culturals a l'aire lliure i l'agenda d'Osona i el Lluçanès comença a omplir-se de propostes per a conèixer els racons més emblemàtics del territori. És el cas del Festival de Música de Sant Pere de Casserres, que tindrà lloc durant els caps de setmana del 25 i 26 d'abril i del 2 i 3 de maig a l'únic monestir romànic d'orde benedictí de la comarca.
Aquest 2026, el certamen manté l'aposta de florir a la primavera -abans se celebrava a l'estiu- i del format concert-vermut per a obrir-se, sobretot, al públic familiar. El monestir esdevindrà escenari de quatre propostes culturals que combinen música en directe, patrimoni i gastronomia en un entorn natural únic.
Oriol Roca, responsable de la direcció del festival, detalla que tots els concerts seran a les 12:30 hores del migdia, convidant el públic a gaudir de la música en directe i allargar l'estada al monestir amb el vermut i el dinar. El cartell d'aquesta edició combina veus destacades del panorama musical català amb propostes escèniques singulars.
El certamen arrencarà el dissabte 25 d'abril amb el concert de Judit Neddermann, que presentarà la gira Brota, i combinarà cançons del seu repertori amb temes inèdits amb una posada en escena càlida i poètica.
El diumenge 26 d'abril serà el torn de Venus i Adonis, una lectura dramatitzada amb música en directe protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Bosch, amb guió musical de Lluís Claret, basada en el poema homònim de William Shakespeare.
El segon cap de setmana del festival començarà el dissabte 2 de maig amb el concert d'Anna Andreu, una de les veus imprescindibles del panorama musical català actual. Acompanyada de Marina Arrufat -bateria, violí i sintetitzadors- presentarà el disc Vigília.
El festival es tancarà el diumenge 3 de maig amb Ferran Palau, que presentarà el seu nou treball Aniversari feliç, un disc on explora un univers sonor més atmosfèric i minimalista, deixant enrere la bateria per donar protagonisme a cordes, vents i guitarres reverberades.
Altres activitats
Els dissabtes 25 d'abril i 2 de maig, els concerts es complementen amb dues visites guiades prèvies als concerts, a les 11:00 hores. El dissabte 25 d'abril s'oferirà la visita L'hort del monestir: medicina i botànica a l'edat mitjana, i el dissabte 2 de maig serà el torn de la visita Un tresor entre cingleres, que proposa un recorregut per descobrir la història, l'arquitectura i els secrets del monestir.
Oferta gastronòmica
El festival oferirà servei de barra, vermut i dinar, a càrrec de Sambucus amb una proposta gastronòmica pensada per complementar l'experiència dels concerts. Els assistents podran allargar l'estada al monestir i gaudir d'una oferta basada en productes de qualitat i de proximitat mentre contemplen les vistes privilegiades de l'entorn de Sant Pere de Casserres i el pantà de Sau.
Possible tancament del monestir
El Consell Comarcal d'Osona, propietari del monestir de Sant Pere de Casserres, es planteja el seu tancament al públic si no s'aconsegueix finançament, com a mínim, per fer-ne el manteniment "bàsic". L'ens no disposa de prou pressupost per a fer-ne la conservació i la difusió "correcte" i ha demanat ajuda a les administracions superiors per resoldre una "situació crítica".
A més del conjunt benedictí del segle XI, l'espai també disposa d'un edifici de serveis que, temps enrere, havia funcionat com a restaurant, i a on s'ubicaria la recepció, els lavabos i un habitatge per a les persones que gestionessin el monument. Tot el conjunt presenta problemes d'accessibilitat, seguretat o d'eficiència energètica, deixant de banda la importància de "posar al dia" l'experiència del visitant amb la seva museïtzació.
El pròxim 6 de maig s'ha convocat un Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona al mateix monestir per a presentar una moció per reclamar el suport econòmic d'administracions com la Generalitat o la Diputació de Barcelona, i per a obrir el debat d'un possible tancament al públic de l'espai si no s'aconsegueix finançament pel seu manteniment i conservació.