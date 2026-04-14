Manlleu inaugura la Primavera enCantada 2026

Els carrers de Manlleu s'ompliran de nou de cultura, tradició i música en el marc d'una nova edició de la Primavera enCantada, una programació transversal impulsada pels serveis de Cultura i Promoció Econòmica de l'Ajuntament. L'activitat central de l'edició 2026 serà la Diada de Sant Jordi, el 23 d'abril.
Enguany hi ha una àmplia varietat de propostes culturals, educatives i festives pensades per a tots els públics, amb l'objectiu de reforçar la participació ciutadana i posar en valor el talent local.
El tret de sortida serà aquest divendres 17 d'abril amb una nova jornada de Manlleu Porta Cua, quan s'instal·laran tres pianos –un piano de gran cia a la plaça de Dalt Vila i dos al Parc d'Àngela Roca i a la zona dels Rentants- del Concurs Internacional de Música Maria Canals per apropar la música a la ciutadania. Els instruments es combinen amb franges horàries dedicades als centres escolars de la capital del Ter i espais oberts al públic general. A la tarda, el pianista Ariel Fernández oferirà una actuació amb el piano de gran cua, un artista que destaca per la seva joventut, talent i versatilitat. També s'inaugurarà el Portal del riu renascut a la zona dels Rentants.
Sant Jordi, la proposta central
El 23 d'abril, la plaça Fra Bernadí esdevindrà l'acte central de la Primavera enCantada de Manlleu amb la Diada de Sant Jordi. L'emplaçament comptarà amb una trentena de parades de llibres i roses i, al llarg de tota la jornada, s'hi desplegaran activitats vinculades a les escoles de la vila, com la tradicional sardana a l'escola o el concurs de dibuix. A la tarda, també es farà la tradicional audició de sardanes amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
Activitats per a tothom
La programació 2026 també inclou la XXXIX Trobada Gegantera el 25 d'abril amb la participació de vuit colles d'arreu del Principat i la Catalunya Nord. El mateix dia també hi haurà la trobada d'Sketchers al Vorater, amb artistes i aficionats al dibuix que capturaran l'entorn urbà i natural de Manlleu.
Els equipaments municipals també se sumen a la iniciativa: la Biblioteca i l'Espai Rusiñol han preparat propostes culturals de tota mena.
A més, la programació inclou un la cantata Postals del Ter, que se celebrarà una mica enllà, al 29 de maig.