Reacció de Sílvia Orriols a la polèmica per la subvenció que Ripoll s'arrisca a perdre. L'alcaldessa ha publicat un extens vídeo a través de xarxes socials en què se situa com a víctima de la possible pèrdua de la subvenció, culpant a l'anterior equip de govern de no haver executat el projecte. "S'està intentant fer caure el govern", ha dit la líder d'Aliança Catalana. Cal recordar que Nació ha publicat diferents informacions sobre el polèmic concurs que envolta el projecte. La situació a hores d'ara és que la licitació ha quedat deserta perquè les úniques empreses que es van presentar no van poder acreditar solvència tècnica i econòmica. Ara, s'ha d'obrir un procediment negociat per anar a buscar noves empreses que vulguin participar en el projecte, un "pla B" que ha generat les desconfiances de tota l'oposició.
Orriols admet que quan arriba al govern municipal es troba amb una subvenció de 2,7 milions d'euros de l'anterior equip de govern. Però decideix no executar el projecte previst, un recinte firal proposat per l'anterior equip de Junts, perquè suposava una inversió afegida de l'Ajuntament que no podien assumir. "Quan entrem a governar aquesta subvenció d'entrada ja està perduda perquè és inexecutable", assegura l'alcaldessa.
El que no explica Orriols és perquè, si va entrar a governar el maig del 2023, fins al setembre de 2025 no es posa les piles amb el seu projecte alternatiu, el de la residència de gent gran. Així doncs, la líder d'Aliança assegura que el seu govern ha intentat salvar la subvenció -més de dos anys tard- amb un projecte que, malgrat que té un objectiu legítim i comprensible, s'haurà de fer a correcuita per evitar tornar 2,7 milions d'euros amb interessos.
"Som nosaltres qui piquem totes les portes de les gestores de les residències", ha reivindicat Orriols. L'alcaldessa explica el procés relatat per Nació durant les últimes setmanes: es presenta una única oferta, però una de les empreses que volia guanyar el concurs finalment no pot demostrar la seva solvència. Tal com va explicar aquest diari, les dues empreses que volien fer-se amb el projecte no presentaven comptes des de fa anys. "Això no ho podíem acceptar legalment", diu Orriols, un fet que també van constatar a aquest diari dues fonts especialitzades en aquests processos administratius. Ara, tal com va avançar Nació i ha confirmat Orriols, el concurs ha quedat desert i s'ha iniciat un procediment negociat per convidar diferents empreses a fer una proposta en un termini de deu dies hàbils.
Orriols manté que ha fet "tots els esforços" per salvar la subvenció ha estat el seu govern i ha carregat contra l'oposició. "No ens mereixem en absolut els comentaris indecents i injustos que estem rebent", assegura l'alcaldessa. "S'està intentant fer caure un govern aprofitant qualsevol avinentesa", afegeix. No sembla que sigui "qualsevol avinentesa" el risc de perdre la subvenció més gran que ha rebut mai el municipi. "Tenim esperança de no perdre ni la subvenció ni el projecte", conclou Orriols, que carrega contra els mitjans que no li han demanat la seva opinió sobre el cas.
Cal remarcar que Nació sí que ha comptat amb la versió de l'Ajuntament i de la mateixa alcaldessa, tal com consta en l'exclusiva publicada fa unes setmanes. A més, aquest dilluns es va sol·licitar conèixer el contingut de la reunió realitzada amb la resta de grups polítics així com tenir el decret d'alcaldia on s'acorda iniciar un procediment negociat. De moment, aquest document no s'ha publicat al perfil del contractat ni s'ha facilitat a aquest mitjà.