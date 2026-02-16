Sílvia Orriols punxa: queda desert el polèmic concurs de la residència de Ripoll

La nova residència de gent gran de Ripoll amenaça en convertir-se en el gran fracàs de Sílvia Orriols com a alcaldessa. L'intent de salvar la subvenció més gran de la història concedida a Ripoll pot acabar de la pitjor manera possible. Segons ha pogut saber Nació, el concurs per traslladar l'equipament a l'antiga fàbrica del Pla ha quedat desert. Les dues empreses que hi optaven en forma d'UTE -que tal com havia explicat aquest diari feia anys que no presentaven comptes- no han pogut superar tots els requisits i està previst que aquest dimarts Orriols ho ratifiqui en un decret. L'alternativa de l'equip de govern d'Aliança Catalana és iniciar un procediment negociat sense publicitat per trobar -en deu dies- noves empreses que vulguin intentar executar l'obra en només cinc mesos.
Una unió temporal d'empreses que no complia els requisits
L'Ajuntament de Ripoll va rebre el 2023, quan Jordi Munell (Junts) encara era alcalde, una subvenció de 2,7 milions d'euros per tal de restaurar l'antiga fàbrica del Pla. Aquesta partida, procedent dels fons europeus Next Generation, s'havia d'executar abans del 31 de març de 2026 -malgrat que tot apunta que hi haurà una pròrroga fins al 30 de juny-.
Amb l'arribada d'Aliança Catalana al govern municipal, el projecte va quedar congelat. Malgrat que es van plantejar renunciar a la subvenció -tal com va reconèixer la mateixa Sílvia Orriols a Nació-, després de dos anys de paràlisi a "última hora" van optar per reformular-ho i traslladar la residència d'avis municipal a l'antiga nau tèxtil. Per fer-ho, van optar per licitar un contracte mixt que incloïa l'adequació de l'espai així com la seva explotació durant 40 anys. Una situació que suposava passar d'una gestió 100% pública -a través de la Fundació Guifré- a un model de concessió privada.
A la licitació, que l'oposició va permetre tirar endavant amb una votació tàctica, només s'hi va presentar una unió temporal d'empreses (UTE) formada per Residencial Palamós SL -que gestiona un equipament similar a la Costa Brava- i GOR arquitectes -un petit despatx de Barcelona liderat per un professional que comparteix missatges ultres a la xarxa-. L'anàlisi del plec de condicions ja anticipava la dificultat que poguessin acreditar la solvència tècnica i econòmica -s'exigia una facturació anual de tres milions d'euros- i, a més, ambdues empreses no presentaven els comptes al Registre Mercantil des del 2021 i 2014, respectivament.
Malgrat que la setmana passada van presentar la documentació per optar a l'adjudicació definitiva, els serveis tècnics municipals van detectar que l'oferta no complia els requisits. Precisament, a banda d'altres qüestions menors, el fet que almenys una de les dues empreses no haguessin presentat els comptes ha estat un dels elements claus. La decisió, segons ha pogut saber Nació, l'ha comunicada aquest dilluns l'alcaldessa a la resta de grups en una reunió extraordinària celebrada a primera hora de la tarda i serà ratificada demà dimarts amb un decret d'alcaldia.
Ripoll, cada vegada més a prop de perdre la subvenció milionària
De moment, Sílvia Orriols no es rendeix. En el decret està previst que s'iniciï un procediment negociat per tal de trobar tres empreses -sigui en solitari o en forma d'UTE- que vulguin intentar assumir el projecte. Això sí, ho hauran de fer en un termini de cinc mesos, un fet que moltes fonts consultades consideren impossible.
Encara que aquesta alternativa tirés endavant, en cap es podria garantir evitar la pèrdua de la subvenció més gran concedida a l'Ajuntament de Ripoll en tota la història -2,68 milions d'euros- i la possibilitat de tornar uns 400.000 euros en interessos. De fet, a banda d'executar l'obra, caldria que Europa concedís una segona pròrroga. L'oposició, en declaracions a Nació, ja advertia fa uns dies que demanaria responsabilitats a l'alcaldessa d'Aliança Catalana si s'acabava produint un escenari que qualificaven de "desastrós per la vila".
Un dels elements crítics del projecte era precisament el termini d'execució que, en el mateix contracte mixt, situava en només cinc mesos per intentar no perdre l'ajuda europea. L'alcaldessa, en el plenari on es va aprovar la licitació, assegurava que era factible: “Diversos equips tècnics han visitat les instal·lacions i ens han garantit que es pot fer en cinc mesos”, va assegurar Orriols. La realitat és que, finalment, només s'hi van presentar dues empreses amb poc múscul i amb un avantprojecte que els arquitectes municipals van qualificar amb 8 punts sobre 20 possibles. A més, per l'actual equip de govern, la primera fase tenia un termini d'execució de 14 mesos.
Tot plegat, a poc més d'un any de les eleccions municipals. Sílvia Orriols, que el 2023 va passar d'1 a 6 regidors, és la màxima favorita, no només per mantenir resultats sinó per millorar-los. Malgrat que el fracàs de la residència impacta en un dels grups de votants més fidel des de la seva entrada en política municipal, sembla difícil que aquesta qüestió alteri les seves bones perspectives per a uns comicis on Aliança Catalana pretén ser un tsunami a bona part de la Catalunya interior.