L'oposició de Ripoll exigirà responsabilitats a Orriols si perd la subvenció milionària

Crítiques contundents de l'oposició de Ripoll pel cas de la subvenció milionària que Sílvia Orriols va pel camí de perdre. Junts, ERC, el PSC, la CUP i els independents de Som-hi Ripoll adverteixen que li demanaran "responsabilitats" si no executa l'ajuda en el termini previst i l'acaba perdent. Aquesta és la conclusió principal dels grups a la notícia avançada per Nació aquest dijous, que revelava que l'Ajuntament de la capital ripollesa hauria de retornar els 2,7 milions d'euros de la subvenció més gran de la història de Ripoll amb 400.000 euros d'interessos si no du a terme la rehabilitació d'una antiga fàbrica tèxtil per construir-hi una residència de gent gran. Junts lamenta que es pugui "hipotecar" el futur de la capital ripollesa, el PSC retreu la "improvisació" de l'alcaldessa i ERC i la CUP critiquen la "privatització" de la residència de gent gran.
Junts: "Orriols pot hipotecar el futur de Ripoll"
Ferran Raigón, portaveu de Junts a l'Ajuntament de Ripoll, lamenta que l'hipotètic retorn de l'ajuda "pot comprometre molt el futur" de Ripoll. "Ja s’anava tard, ara es va tard i malament, i això ho pagarem per molts anys la gent de Ripoll", ha afirmat en declaracions a aquest diari. Raigón diu que no només caldrà retornar l'ajuda, sinó també abonar els interessos i, a més, pagar amb fons de l'Ajuntament els 3,2 milions per executar l'obra.
Els juntaires demanen transparència i explicacions perquè es digui quin és l'origen dels diners que financen l'operació. Raigón creu que la Unió Temporal d'Empreses (UTE) que vol dur a terme el projecte "no té capacitat econòmica" per sostenir la inversió i veu "significatiu" que en el concurs només s'hagi presentat una oferta. "Demanem transparència i seny per no hipotecar el futur dels ripollesos i les ripolleses", conclou.
ERC: "Una temeritat que pot portar Ripoll a la ruïna"
Al seu torn, Chantal Pérez, portaveu d'ERC, més enllà dels diners que es puguin perdre, expressa la preocupació perquè la residència no sigui de gestió pública i que no s'expliqui qui hi ha al darrere. Els republicans adverteixen que la "temeritat" d'Orriols d'iniciar el projecte només deu mesos abans que caduqués l'ajuda pot portar Ripoll "a la ruïna". "L'actual equip de govern porta dos anys més pendent en fer créixer el seu projecte polític en lloc de governar", diuen des d'ERC.
PSC: "Una gestió poc rigorosa"
Per la part del PSC, el seu portaveu Enric Pérez considera que la pèrdua de l'ajuda i el pagament dels interessos "seria un desastre" per a Ripoll. En declaracions a aquest diari, el representant socialista a Ripoll exigeix una planificació pública dels terminis de l'obra davant una situació que defineix d'una "gravetat extrema". Pérez exigeix "responsabilitat" a Orriols i li demana transparència sobre l'estat de l'execució de la inversió. Per altra banda, retreu aspectes tècnics de l'obra, també avançats per Nació, com l'informe desfavorable de l'arquitecte municipal i la manca de vistiplau de la Diputació de Girona: "Hi ha mancances importants que evidencien una gestió poc rigorosa". "Governar no és improvisar ni fer proclames, és planificar, comunicar i complir", conclouen els socialistes ripollesos.
CUP: "La retòrica acaba en una incapacitat per governar"
Des de la CUP, el portaveu Jordi Hostench també ha lamentat la privatització de la residència i demana saber el perquè s'ha dilatat l'execució de la renovació de l'antiga fàbrica tèxtil. El representant de la formació anticapitalista demana a l'alcaldessa que es deixi d'"excuses" i que admeti que "ha anat tard". El motiu? "Aliança ha prioritzat fer altaveu dels seus discursos abans que polítiques per a Ripoll", segons Hostench, que considera que Orriols ha utilitzat l'Ajuntament per fer de "trampolí polític" prioritzant temes migratoris o de seguretat abans que la renovació de l'antiga fàbrica tèxtil. "La retòrica brutal acaba amb les mateixes polítiques de dreta, però demostrant també una incapacitat per governar", sentenciat el representant de la CUP.
Som-hi Ripoll: "La subvenció està perduda si Europa i l'Estat la vigilen"
Per últim, el regidor independent de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, veu "inviable" que el projecte estigui acabat abans del 30 de juny. "Si Europa i l'Estat vigilen l'execució, està perdudíssima", considera, ja que creu que una obra d'aquesta envergadura no pot estar tancada abans de l'estiu, però que dependrà del grau de vigilància si es pot tirar endavant més enllà de la data límit. Colomer lamenta que Orriols ha anat "molt tard" i que també ha fet "molt mal paper" en les gestions de caràcter tècnic. El regidor independent també critica alguns dels elements del procés, com que es donin 50.000 euros anuals de l'Ajuntament a la concessionària durant una dècada, o que l'UTE no compti amb una constructora, una cosa que veu "molt inusual" en aquests processos.