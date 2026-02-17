El "pla B" de Sílvia Orriols per construir una nova residència de gent gran a Ripoll continua generant enrenou polític. L'oposició municipal ha expressat escepticisme amb els nous moviments de l'alcaldessa per intentar salvar el projecte i, especialment, per evitar perdre la subvenció més gran de la història del poble. El fet que el concurs d'adjudicació hagi quedat desert i que s'iniciï un nou procés a contracorrent ha generat crítiques de tots els grups amb representació al ple. Junts i ERC fins i tot dubten de la legalitat del nou moviment, mentre que el PSC demana "aclarir" què es negocia. La CUP considera que el govern municipal "tira la pilota endavant" i Independents per Ripoll critica la "temeritat" de l'alcaldessa d'insistir en el fet que la reconstrucció de la nau ha d'anar acompanyada de la residència tant sí com no.
La realitat és que la nova residència de gent gran amenaça en convertir-se en el gran fracàs del mandat d'Orriols. L'intent de salvar la subvenció més gran de la història concedida a Ripoll pot acabar de la pitjor manera possible. Segons ha pogut saber Nació, el concurs per traslladar l'equipament a l'antiga fàbrica del Pla ha quedat desert. Les dues empreses que hi optaven en forma d'UTE -que tal com havia explicat aquest diari feia anys que no presentaven comptes- no han pogut superar tots els requisits i està previst que aquest dimarts Orriols ho ratifiqui en un decret. L'alternativa de l'equip de govern d'Aliança Catalana és iniciar un procediment negociat sense publicitat per trobar -en deu dies- noves empreses que vulguin intentar executar l'obra en només cinc mesos.
Junts dubta de la legalitat del nou procés
El portaveu de Junts i cap de l’oposició, Ferran Raigón, ha criticat que el concurs hagi quedat desert: "És un fet greu i una molt mala notícia", ha valorat, tot destacant que és un pas més cap a la pèrdua de la subvenció. Raigón ha recordat que Junts ha insistit que l’execució del projecte era una "prioritat estratègica" i que no podia retardar-se: "S’ha anat tard i tot apunta que acabarà molt malament", ha sentenciat el portaveu juntaire. Junts també critica el nou procediment per adjudicar el contracte i manifesta "seriosos dubtes" sobre la legalitat i les garanties administratives i jurídiques del procés. Davant el nou escenari, Raigón demana "màxima transparència" i que l'Ajuntament aclareixi si dona per perduda la subvenció. "La situació és extremadament greu i reclama responsabilitat política, transparència i decisions racionals", ha conclòs.
ERC critica el "despropòsit" d'Orriols
ERC també s'ha afegit als dubtes sobre la legalitat del nou procés i ha advertit que "cal estar atents" als passos que es facin a partir d'ara. Chantal Pérez, portaveu republicana a l'Ajuntament de Ripoll, ha criticat en declaracions a aquest diari que a l'alcaldessa no li importés perdre la subvenció fins fa tot just uns mesos i ha lamentat que "jugui amb les presses". ERC creu que ara es queda en mans d'un procediment "poc transparent" i que la sort de la gent gran del municipi dependrà "de la seva cartera" i a expenses "de la voluntat del millor postor que esculli l'Ajuntament". Els republicans, més enllà de la viabilitat del projecte en els terminis que marca la subvenció, havien estat molt crítics amb la "privatització" de la residència de gent gran, que ara és pública.
El PSC adverteix del possible "desastre"
Al seu torn, el PSC ha lamentat que el fet d’haver volgut vincular en un mateix procés la rehabilitació de la nau i l’explotació del servei residencial hagi generat una operació "especialment complexa": "Amb les presses es va voler barrejar tot, era una operació complicada i, malauradament, no ha acabat bé" ha afirmat el portaveu socialista Enric Pérez. Els socialistes no veuen il·legalitat en el nou procediment, però demanen transparència: "No dubtem del criteri del secretari, però cal aclarir què és exactament el que es negocia: des del preu a les condicions", ha exigit Pérez. El PSC es manté ara a l’expectativa, però alerta Orriols: “Si aquest nou intent també queda desert, estarem davant del desastre de gestió més gran de la democràcia de Ripoll i algú n’haurà d’assumir les responsabilitats”, ha conclòs Pérez.
La CUP creu que Orriols "tira la pilota endavant"
"És tirar endavant la pilota i intentar salvar aquesta subvenció". Així s'ha referit Jordi Hostench, portaveu de la CUP, als últims moviments d'Orriols amb el projecte. Els anticapitalistes creuen que el "problema de fons" és que Aliança ha utilitzat l'Ajuntament com a "altaveu ideològic" i no ha parat atenció a una subvenció que, consideren, s'hauria d'haver executat fa tres anys. Hostench, en declaracions a Nació, retreu a Orriols que hagi utilitzat el seu mandat per "assenyalar i culpabilitzar" la població migrant de tots els problemes i no per impulsar polítiques beneficioses com la d'una residència en bones condicions. Els anticapitalistes, com fa ERC, també posen èmfasi en la crítica a la privatització del servei d'atenció a la gent gran. "Més enllà del discurs i la grandiloqüència, Aliança i l'extrema dreta no tenen capacitat de solucionar problemes reals", conclou.
Independents veu "temeritat" en la gestió del projecte
Per últim, el regidor d'Independents per Ripoll, Joaquim Colomer, ha criticat la "temeritat" de tirar endavant el projecte. En declaracions a aquest diari, Colomer veu "surrealista" que una de les empreses de l'UTE no hagi acreditat els comptes i que a l'altra se li ofereixi mantenir-se al projecte. "No tenen credibilitat", ha sentenciat. La formació independent creu que les obres, en cas que s'acabin fent, no podran iniciar-se fins d'aquí un o dos mesos i que això suposa "un pas més" en la possible pèrdua de la subvenció. Colomer ha lamentat també que l'alcaldessa s'hagi "tancat" a explorar la rehabilitació de la nau per salvar l'ajuda i que la vinculi tant sí com no al servei residencial. "No tenen el control de res i ho han tornat a demostrar", ha conclòs.