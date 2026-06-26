L'Orgull LGTBIQ+ 2026 enceta un mes ple de reivindicacions: totes les activitats a Catalunya

El 28 de juny de fa 57 anys, el 1969, una batuda policial al bar Stonewall de Nova York -aleshores il·legal- contra persones del col·lectiu LGBTIQ+ va desfermar un seguit de revoltes per denunciar els abusos policials que van rebre el nom de la Rebel·lió de Stonewall. Els agents no van poder contenir els aldarulls durant les tres nits posteriors i els fets van donar peu a la reivindicació del col·lectiu. L'any vinent, es va commemorar aquesta data per primera vegada, en el que avui es coneix com el Dia Internacional de l’Orgull o per l’Alliberament LGTBI+.
A Catalunya, la primera manifestació per l’alliberament LGTBIQ+ va arribar el 26 de juny del 1977 i va ser organitzada pel Front d’Alliberament Gai de Catalunya. S’hi van sumar diverses organitzacions feministes, veïnals, sindicats i partits polítics, però la manifestació va ser dissolta per la policia en un moment en què les pràctiques homosexuals i el transvestisme continuaven il·legalitzades i perseguides.
Aquest 2026, a tot Catalunya i sobretot a Barcelona es torna a celebrar la jornada amb múltiples actes, manifestacions, desfilades i activitats culturals i esportives, que s'allargaran fins al 19 de juliol en el marc del Pride Month -Mes de l'Orgull-. En el cas de la ciutat comtal, destaquen la manifestació principal del 18 de juliol que anirà des de la plaça Universitat fins a l’Arc de Triomf. Tot plegat, en un any clau perquè Barcelona promou la candidatura per acollir el WorldPride 2030, coincidint amb els 25 anys de la legalització del matrimoni igualitari i la commemoració dels 50 anys de la legalització de la primera entitat social LGTBI+ a l’Estat.
Pride Barcelona 2026: calendari i activitats
Barcelona serà l'escenari de múltiples activitats entre el 26 de juny i el 19 de juliol i, tot i que la majoria es concentren el cap de setmana del 16 al 19 de juliol, també n'hi ha moltes la resta de dies. A continuació, pots consultar els actes més destacats, tot i que el programa oficial del Pride Barcelona 2026 els detalla tots.
Divendres 26 de juny
- Inici del festival: obertura oficial del calendari de visibilitat de l'Orgull 2026 a la ciutat, enfocat en el lema d'enguany, "Totes les realitats, un sol orgull".
Dissabte 27 de juny (jornada central de l'Orgull Internacional)
- Vermut musical: Sessions de DJs a l'aire lliure a partir del migdia per dinamitzar el barri del Gaixample amb la col·laboració de Marta Arroyo.
- Tarda i nit de concerts (presentat per Miss Mars)
- Actuació central de Sofía Martín.
- Concert de Ricky Merino.
- Xou musical i festa a càrrec de Pop Twinks.
- Sessions de música pop i ball amb les DJs Kiara Kinky Hair i Ari Korrales.
Diumenge 28 de juny (dia de l'Orgull)
- Vermut musical i d'activisme: trobada matinal als carrers del Gaixample amb les sessions de música de les DJs Enka i Neus Gonzalez.
- Actuacions de tarda i tancament del cap de setmana (presentat per Lilly Polyester)
- Concert en directe de Caio Ferraz.
- Actuació musical d'Ian.
- Festes de carrer als eixos de Consell de Cent per commemorar la diada internacional abans de donar pas a les xerrades i debats de la següent setmana.
Dijous 16 de juliol
- El Pregó: inici oficial dels dies grans a la Plaça Universitat, amb discursos d'activistes, música en directe i drag queens.
- Cursa de Talons: la tradicional cursa de resistència sobre talons al bell mig de la ciutat.
Divendres 17 de juliol
- Pride Village: obertura de l'espai firal a la Plaça Universitat, amb estands d'entitats LGBTIQ+, botigues i activitats.
- Concerts de divendres: actuacions de pop nacional i festes a l'escenari principal i locals col·laboradors.
Dissabte 18 de juliol (el dia central)
- Manifestació i Desfilada (Pride Parade): comença a les 18:00 hores a la Plaça Universitat. El recorregut passarà per la Gran Via de les Corts Catalanes i baixarà pel Passeig de Sant Joan fins a finalitzar al Passeig Lluís Companys (Arc de Triomf), on es llegirà el manifest i es faran els concerts. Hi participaran unes 60 carrosses.
- Festa Final: en acabar la rua, es llegeix el manifest reivindicatiu i comencen els concerts de cloenda a l'escenari de l'Arc de Triomf.
Diumenge, 19 de juliol
- Pride Kids i Family Day: activitats familiars, tallers infantils i jocs inclusius durant el matí.
- Festes de comiat: últimes celebracions a l'aire lliure i tancament oficial del festival de l'orgull.
Activitats de l'Orgull a la resta de Catalunya
Pel que fa a la resta del país, el programa també és extens, amb actes i activitats a totes les grans ciutats i capitals de comarca. Aquestes són les més destacades:
Orgull 2026 a Catalunya (fora de Barcelona)
Sitges
- Del 10 al 14 de juny: celebració a la vora de la platja al passeig de la Ribera.
- Activitats: concerts gratuïts al poble de l'orgull, cursa de talons amb obstacles (divendres 12) i dinar d'espectacle de drag queens (diumenge 14).
- Acte central: la gran desfilada de l'orgull a la vora del mar el diumenge 14 de juny a les 17:00 hores.
Tarragona
- Dissabte, 13 de juny: jornada central de l'orgull a la ciutat, activa des del matí fins a la matinada.
- Activitats: fira d'entitats, tallers familiars i espectacles a la tarda.
- Acte central: manifestació pels carrers de la ciutat, lectura de les reivindicacions i concerts de nit.
Girona
- Dilluns, 22 de juny: discurs d'inici oficial de l'orgull a la plaça del Vi.
- Divendres, 26 de juny: festa de l'aigua i espectacles de drag queens a la plaça dels Jurats.
- Dissabte, 27 de juny: inauguració de l'exposició sobre història del col·lectiu al museu d'història de la ciutat amb monòlegs.
- Acte central: diumenge 28 de juny a les 18:30 hores, concentració i manifestació amb inici i final a la plaça del Vi.
Lloret de Mar
- 26 i 27 de juny: actes a la plaça de Germinal Ros per visibilitzar el col·lectiu a la Costa Brava.
- Activitats: fira d'entitats, tallers sobre igualtat i actuacions de música a l'aire lliure.
L'Espluga de Francolí
- Del 25 al 28 de juny: festival centrat en la visibilitat del col·lectiu en l'entorn rural.
- Activitats: espectacles de dansa al museu Terra i concerts de música pop al jardí dels Francolins.
- Acte destacat: dissabte 27 de juny, el discurs d'obertura a càrrec del Mag Lari.
Comarca del Maresme
- Durant tot el juny: agenda cultural i institucional repartida pels diferents pobles de la comarca.
- Acte destacat: el Masnou organitza el lliurament de premis del concurs literari de relats curts per la diversitat sexual.