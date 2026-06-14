Per què el català tindrà oficialitat en un cantó de Suïssa?

El cantó de Zúric, a Suïssa, ha aconseguit que el català es converteixi en llengua oficial d'ensenyament en el programa de Llengua i Cultura d'Origen HSK (Heimatliche Sprache und Kultur). Es tracta d'un reconeixement institucional que, a partir del curs vinent, permetrà als alumnes complementar les classes escolars regulars amb l'aprenentatge de la llengua i cultura catalana. Les classes d'HSK estan organitzades per ambaixades, consolats i, en el cas del català, se n'ocuparà l'Escola Catalana de Zúric.
Paradoxalment, aquesta consideració com a llengua d'aprenentatge ha arribat amb més facilitat en un estat estranger que a molts dels territoris que conformen els Països Catalans, on la reivindicació del català a l'escola s'ha convertit en una batalla quotidiana. A Nació, hem parlat amb els impulsors de la iniciativa per descobrir com ha estat possible aquesta fita històrica, que ha nascut de la inquietud i la perseverança de la comunitat catalana de Suïssa.
Tot plegat, ha sorgit de l'Escola Catalana de Zúric, un centre fundat el 2023 com un extraescolar setmanal de català per als joves de famílies catalanes que havien anat a viure a Suïssa. Glòria Llopart, cofundadora i impulsora de l'Escola, explica que l'objectiu era resposta a la necessitat de les famílies de transmetre la llengua als fills. "Em vaig adonar que la meva filla no sabia escriure en català malgrat que els parlava perfectament", exposa.
Aconseguir cursos amb reconeixement oficial
Zuric compta amb una extensa comunitat de catalans que s'aplega a l'entorn del Casal Català, un centre cultural, i que s'organitza amb múltiples grups de WhatsApp. "Hi ha grups que parlen de política, d'esports, i també n'hi ha de pares i mares", explica. Arran d'això, Llopart va contactar amb altres famílies catalanes per veure si hi havia interès en organitzar cursos de llengua per als infants. "La sorpresa va ser que al principi ja hi havia 40 famílies interessades", explica.
Aquest impuls va servir per fer créixer el projecte, vincular-lo Casal Català i diversificar-ne l'oferta al llarg dels anys. Ara, l'escola imparteix classes a tres espais diferents i compta amb diversos grups en funció de l'edat. "L'onze de setembre de 2023 vam obrir les portes amb la voluntat que el major nombre de nens i nenes de Zuric puguin aprendre català i que el factor econòmic no sigui un impediment", explica.
Precisament amb aquest horitzó, Llopart va informar-se del programa de Llengua i Cultura d'Origen del cantó de Zúric (HSK) de la qual formen part 33 idiomes estrangers. Es tracta d'una iniciativa amb suport institucional que permet als estudiants que no tenen l'alemany com a primera llengua assistir a cursos especials reconeguts per la Direcció d'Educació del Cantó de Zúric. Això fa que el rendiment dels nens sigui qualificat pels professors del programa i registrat pel professor de l'aula al butlletí de notes de l'escola primària. "L'escola pública ofereix alemany, francès i anglès, però considera que per la integració de la comunitat estrangera cal que aprenguin també la llengua d'origen", afirma Llopart.
Els tràmits de l'Escola Catalana per incloure's en el programa van començar el 2024 i, per fer-ho, es va posar les piles per poder complir requisits que demanaven. "Era una fita que no ens acabàvem de creure. Altres llengües que estan reconegudes, com el castellà, tenen el suport del Ministeri d'Educació, que hi envia funcionaris per impartir els cursos, que són gratuïts", expliquen. Els mestres catalans van presentar un currículum educatiu tant per primària com per secundària amb suport pedagògic i molt d'esforç per assolir els paràmetres "durs" que fixen les normes suïsses. "Finalment hem aconseguit que, a partir d'aquest agost, els cursos que impartim a l'Escola tinguin el reconeixement oficial", celebra la directora.
Què implica aquest reconeixement?
El reconeixement del català com a llengua d'aprenentatge permetrà que l'Escola Catalana pugui fer servir aules públiques de les escoles de manera gratuïta i que el català es contempli com una assignatura més al butlletí de notes. Més enllà d'això, els cursos de català tindran una difusió i publicitat molt més gran, un dels grans "reptes" que tenia fins ara l'Escola. "El cantó en publicitarà l'oferta de català a tots els pares i mares i això ens permetrà arribar a totes les famílies, encara hi ha gen que no ens coneix", diu.
L'Escola Catalana serà responsable del finançament, l'organització i la realització dels cursos, que no tenen ànim de lucre. Per això, les mestres de català rebran unes classes especials de pedagogia a la universitat. "El professorat coneixerà un món nou en aquest programa cantonal, que augmentarà la projecció de la nostra llengua a Suïssa", explica. Es tracta, doncs, d'un reconeixement oficial, indefinit i acadèmic, que s'ha notificat a l'Escola amb una resolució administrativa des de la Direcció d'Educació del Cantó.
Una colònia de catalanoparlants a Zúric
Els catalans tenim presència organitzada a Zúric des de fa dècades, prova d'això n'és que el Casal Català va ser fundat un 22 de febrer de 1963. Ja des de llavors, els catalans suïssos han impulsat publicacions pròpies, Jocs Florals a l’exili i iniciatives compartides amb altres associacions culturals. Des de la crisi financera del 2008, però, el Casal ha experimentat un creixement "lent però sostingut" al principi i "explosiu" els últims darrers anys. "El Casal ofereix activitats de tota mena, des de clubs de lectura i excursionisme fins a cursos de catalans per a adults", diu Llopart.
El centre és conegut per organitzar calçotades amb centenars de persones i llista d'espera cada any, castanyades i dinars populars per Nadal o Sant Joan. "La junta som gent jove, amb molta empenta", assegura Glòria Llopart. El casal també és el punt de trobada dels Castellers de Zúric amb més de 100 integrants, assajos constants, i que porta en actiu des de 2024.
Els catalans de Zúric són persones que han crescut allà, fills d'immigrants, o bé persones nouvingudes que hi han anat per motius de feina. "El gruix és gent que ha vingut a treballar", afirma Llopart. En alguns casos, els fills dels catalans nascuts allà han perdut la llengua i aquest també és un repte que han d'afrontar a l'Escola Catalana. "Hi ha molta gent que forma família a Zúric i es queda", diu. Aquesta comunitat "estable" de catalanoparlants, asseguren, és un clima propici per a l'Escola que ha facilitat que el centre progressi i creixi cada cop més.