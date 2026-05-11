Massiva i tranquil·la: Lleida tanca la festa major amb nota

Lleida tanca aquest dilluns la seva festa major, després de quatre dies de celebracions de cultura popular i música. L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, n'ha fet un balanç positiu en què ha destacat la "participació massiva" de la ciutadania i l'absència d'incidents destacables. Una de les novetats destacades de les Festes de Maig ha sigut l'espectacle de drons de divendres que, segons ha explicat el paer en cap, ha "generat orgull de ciutat" i és una aposta que ha vingut per quedar-se. El darrer dia de festes coincideix amb la celebració del patró de la ciutat, Sant Anastasi. En aquest sentit, un dels actes més multitudinaris de la darrera jornada ha sigut la missa i posterior processó del sant per l'Eix Comercial.
Larrosa ha celebrat l'absència d'incidències destacables durant els dies de festa. Així, ha explicat que les "úniques incidències al voltant de la festa major" han sigut una baralla "que es va resoldre al mateix moment" i una detenció per un furt d'unes jaquetes.
Pel que fa a altres xifres, durant aquests dies la paeria ha atès 1.200 persones al punt Lila-Rainbow i 1.500 més s'han apropat als voluntaris de la iniciativa Nits Q per rebre informació. A banda, el consistori ha repartit 380 lliga cues equipades amb xips a dones. Es tracta d'un sistema pioner en format lliga cua que permet activar una alerta amb ubicació en temps real en menys de 10 segons en cas que una persona es trobi en una situació d'inseguretat o amenaça.
El darrer dia de la festa major enguany ha coincidit amb la celebració de Sant Anastasi, patró de la ciutat, i això fa que durant la jornada es concentrin alguns dels actes més multitudinaris. Entre aquests, hi ha la missa i posterior processó de Sant Anastasi pel carrer Major que ha aplegat milers de persones. A la tarda serà el torn de la Batalla de Flors i, per últim, la festa culminarà a la nit amb el tradicional castell de focs.
D'altra banda, Larrosa ha explicat que ja estan pensant en la festa major de l'any vinent, en què es compliran els 400 anys de la proclamació de Sant Anastasi com a patró de la ciutat. Aquesta efemèride "marcarà un abans i un després" en la "conceptualització" de la mateixa festa, ha explicat l'alcalde.