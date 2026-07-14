L'IEI dona el tret de sortida a la Festa Major amb Alba Segarra i Sound de Secà

L'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) va donar aquest dijous el tret de sortida a la seva Festa Major amb una jornada inaugural marcada per l'humor, la música i les arts de carrer.
La còmica Alba Segarra, de la Fuliola, va ser l'encarregada de pronunciar el pregó inaugural, un discurs en què va reivindicar la manera de parlar i de ser dels lleidatans i va posar en valor el paper de les festes majors com a element de cohesió social i cultural. "La cultura és imprescindible per mantenir els pobles vius", va destacar durant la seva intervenció.
En clau d'humor, Segarra també va recordar un antic estudi que situava la demarcació de Lleida com la més activa sexualment de Catalunya, una anècdota que li va servir per fer un recorregut humorístic pel territori i arrencar les rialles del públic assistent.
Després del pregó, l'avinguda Blondel va acollir l'espectacle 'Possê', de la companyia Sound de Secà, una proposta de carrer que combina percussió, dansa, teatre i veu per reivindicar l'espai públic com a punt de trobada, convivència i expressió col·lectiva. El muntatge, que pren el nom de la paraula portuguesa que significa comunitat, grup o família, va convertir el centre de la ciutat en una gran celebració compartida.
Durant la inauguració, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va definir la Festa Major de l'IEI com "una invitació a viure la cultura al carrer i a compartir el talent que tenim a Ponent". Talarn també va recordar que "l'IEI és la casa de la cultura de les terres de Lleida" i va remarcar la voluntat de l'equipament d'obrir les portes a tota la ciutadania.
Per la seva banda, la vicepresidenta de l'IEI, Estefania Rufach, va destacar que la programació d'enguany és "diversa i pensada per a tots els públics", amb una clara aposta per artistes i companyies del territori.