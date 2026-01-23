IEI porta Ricard Viñes per les comarques amb conferències i concerts

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) estrena dimarts vinent a Tàrrega el cicle "Ricard Viñes al territori", que recórrerà Ponent i l’Alt Pirineu fins al desembre per commemorar el 150è aniversari del pianista lleidatà.
El projecte, comissariat per Màrius Bernadó, farà parada a una dotzena de municipis —Vall-de-roures, Artesa de Segre, Sant Llorenç de Morunys, Torrefarrera, Cervera, Coll de Nargó, el Pont de Suert, les Borges Blanques, Tremp i Esterri d’Àneu— amb conferències i conferències-concert. L’objectiu és democratitzar l’accés a la cultura en municipis amb menys oferta i teixir lligams entre patrimoni musical i territori.
Un llegat europeu des de Lleida
Nascut el 1875, Ricard Viñes va ser intèrpret de referència de Debussy, Ravel, Albéniz i Falla, brillant en escenaris internacionals i deixant un arxiu ric a Lleida, la UdL i la Library of Congress. Les sessions, a càrrec d’experts com Bernadó, Esther Solé i pianistes Enric Prió i Santi Riu, combinen rigor històric amb interpretació en viu.