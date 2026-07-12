Deu lectures mundialistes

El mundial de futbol fa molt de temps que s’ha convertit en un esdeveniment global que supera el terreny estrictament esportiu i que impacta en molts àmbits de la vida. Un d’aquests és el de la cultura, deixant-nos, entre d’altres qüestions, un reguitzell considerable de literatura que té el futbol i la copa del món com a protagonistes. Així, doncs, en aquests darrers temps, són diverses les novetats editorials que, amb l’esport de la pilota i la seva Copa del món com a eix central, han arribat a les nostres llibreries. Curiosament, o potser no tant, el català i Catalunya són (gairebé) absents d’aquesta fornada de llibres mundialistes, tal i com la nostra selecció ho estat en aquest mundial de l’Amèrica del Nord. Aquesta amarga realitat, que voldríem ben diferent, no és impediment, però, perquè des de la secció Futbolítica us proposem una selecció de deu lectures futbolístiques, amb una mirada històrica, política, cultural i social, que haurien de permetre omplir l’estiu a l’espera de l’arribada de la nova temporada. Aquí la teniu:
Amb l’1: Futbol por la libertad de Ramon Usall
Escombrant una mica cap a casa, en primer lloc us proposem la darrera novetat de qui signa aquest article. Una obra que, publicada en català fa tot just quinze anys després d’haver estat guardonada amb el Premi d’Assaig Josep Vallverdú, ara arriba a les llibreries en una versió castellana, publicada per la madrilenya Altamarea, degudament revisada, actualitzada i ampliada, que conserva l’essència de l’original que no és altra que la d’explicar com, al llarg de la història, el futbol també ha servit com a instrument de lluita per la llibertat. D’entre els molts exemples que s’hi exposen, no hi podia faltar com el futbol ha servit als pobles per reclamar les seves llibertats nacionals, amb exemples que passen per Algèria, per Irlanda, per Còrsega, per Escòcia i, evidentment, també per Catalunya.
Amb el 2: Esto no estaba en mi libro de historia de los mundiales de Toni Cruz
El periodista esportiu cordovès Toni Cruz signa aquest llibre, publicat per l’editorial andalusa Almuzara en el marc d’una singular col·lecció, que repassa infinitat de curiositats i d’anècdotes relacionades amb la gairebé centenària història del mundial de futbol. Unes curiositats que passen pels diversos escenaris de la copa del món, pels seus partits de llegenda, pels futbolistes que hi han fet història i pels que no hi han jugat mai, però també pels antiherois que s’hi han forjat, pels àrbitres, per les grans sorpreses o pels contextos històrics i polítics que n’han marcat les diferents edicions.
Amb el 3: El mundial es para listos. 122 historias para saber más que los mayores de Miguel Gutiérrez, Carlos Marañón i Antonio Pacheco.
En una línia similar a la de Toni Cruz, però amb un text més aviat destinat al públic juvenil, arriba aquesta obra del trident format per Miguel Gutiérrez, Carlos Marañón i Antonio Pachecho que, publicada per Geoplaneta amb il·lustracions de Fernando Del Hambre, proposa 122 històries curioses que van des que els responsables del futbol mundial van tenir la idea de posar en marxa la competició fins al mundial de Qatar 2022 que va consagrar l’Argentina de Messi. Tot i així, els editors ja anuncien pel mes de setembre una nova edició que ampliarà fins a 128 les històries incloent així el mundial nord-americà d’aquest estiu.
Amb el 4: El gran libro de los mundiales de fútbol del grup The Travel Book
De la mà de l’editorial barcelonina Zahorí, una editorial independent especialitzada fonamentalment en el llibre infantil i juvenil, ens arriba aquesta obra, que també pretén descobrir la història de la Copa del món de futbol als més joves, en la que el grup The Travel Book, format íntegrament per dones ucraïneses -concretament, per Irina Taranenko, Marta Leshak, Maria Vorobyova i Anna Plotka- repassa, amb una edició gegant excel·lentment il·lustrada, totes les edicions del mundial.
Amb el 5: Panini. Leyendas del fútbol de Greg Lansdowne
Des de 1970, quan Panini va llençar la primera col·lecció de cromos de la Copa del món de futbol, aquest producte ha estat íntimament associat al mundial i ha desfermat autèntiques passions com ho demostra la fal·lera existent a casa nostra per completar l’àlbum de l’edició de 2026. Amb la voluntat de recuperar els cromos més representatius des de 1970 fins als nostres dies, l’escriptor Greg Lansdowne, especialitzat en col·leccionisme esportiu i en productes nostàlgics, ens ofereix les diferents estampetes de fins a 85 jugadors i jugadores que s’han convertit en autèntiques llegendes del futbol en aquest llibre publicat de la mà d’Elfos Ediciones.
Amb el 6: Mundial 82. Naranjito, recuerdos y coleccionables de Vicente Pizarro
Qui també fa un excel·lent exercici de nostàlgia és Vicente Pizarro, col·leccionista, escriptor i investigador especialitzat també en rebuscar entre els principals elements que configuren la història de la cultura popular, en el llibre Mundial 82. Naranjito, recuerdos y coleccionables, publicat per Diábolo Ediciones. En aquesta obra, l’autor fa un impressionant recull de tots els elements que, durant l’estiu de 1982, van inundar fins el darrer racó de la geografia estatal i que tenien el mundial o les figures de Naranjito, la icònica mascota d’aquella Copa del món, i de Sport-Billy, la mascota del joc net de la FIFA, com a protagonistes.
Amb el 7: Camisetas de fútbol de Classic Football Shirts
Un altre dels elements més icònics de la cultura popular associada al futbol i que també desperta passions entre els col·leccionistes són les samarretes que llueixen els diferents equips i seleccions. En aquesta obra, publicada per l’editorial Cinco Tintas, especialitzada en el llibre il·lustrat, s’hi recull bona part de l’extensíssim arxiu de Classic Football Shirts, una empresa creada el 2006 a Manchester que s’ha especialitzat en el mercat mundial de samarretes de futbol clàssiques, des de les més conegudes fins a les peces més singulars.
Amb el 8: Goles sangrientos de Luciano Wernicke
El periodista argentí Luciano Wernicke, autor de nombrosos llibres de temàtica esportiva que han estat traduït a diversos idiomes, és el responsable de Goles sangrientos, un llibre que, publicat per Altamarea, repassa els episodis més funestos en què el futbol s’ha vist arrossegat per la violència, pels conflictes territorials o pels interessos propagandístics de personatges d’allò més sinistres.
Amb el 9: Steaua 86. La balada roja de Ceaucescu de Julio Ocampo
En aquesta singular publicació, editada per Libros de Ruta, una editorial especialitzada en el llibre esportiu, el periodista Julio Ocampo revisa la crònica de la primera Copa d’Europa que va guanyar un equip originari d’un país del bloc socialista de l’Europa de l’Est i que no és altra que la que l’Steaua de Bucarest li va furtar al Barça en aquella tràgica final de Sevilla del 7 de maig de 1986, ara fa poc més de quaranta anys. Per completar el seu contingut, el llibre compta amb la col·laboració de dos dels protagonistes d’aquella final, el blaugrana Julio Alberto, autor del pròleg, i el romanès Marius Lacatus, que signa l’epíleg.
Amb el 10: El secuestro de Di Stéfano de Jimeno Hernández
Per tancar la selecció, us proposem aquesta obra de l’advocat veneçolà Jimeno Hernández, publicada per Pepitas de Calabaza, una editorial independent especialitzada en l’assaig i el pensament crític, que, amb el subtítol "Cuando la guerrilla venezolana capturó a la Saeta Rubia", narra la curiosa història del segrest d’Alfredo Di Stéfano, a mans de les Forces Armades d’Alliberament Nacional, durant la celebració del mundialet de clubs de Caracas de 1963 que l’hispanoargentí va jugar vestint la samarreta del Reial Madrid.