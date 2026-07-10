El nou Lleida CF es posa en marxa: «El sentiment continua viu»

El nou Lleida CF ja és una realitat. Prop de mig miler de persones van omplir aquest dijous l’Auditori del Col·legi Maristes Montserrat en la presentació oficial d’un projecte que vol recuperar el futbol lleidatà amb un model basat en la implicació dels socis i en la transparència.
L’acte va estar carregat de simbolisme i de missatges d’esperança. El president, Andreu Ratés, va reivindicar que el club neix de la força de la seva gent i va remarcar que la resposta del públic evidencia que “el sentiment continua viu”. També va insistir que la nova entitat serà propietat dels seus socis.
Una de les principals novetats va ser la presentació de Roger Lamesa com a entrenador del primer equip. El tècnic liderarà un cos tècnic format per Aleix Bigordà, Víctor Arribas, Víctor Hugo i Marc Muñoz, amb l’objectiu de començar el camí de retorn des de la Quarta Catalana.
El vicepresident, Juanjo Lecumberri, va reconèixer que l’aspiració inicial era competir en una categoria superior, però va defensar que haver pogut mantenir el nom, l’escut i la identitat del club ja representa una victòria i una oportunitat per construir un projecte sòlid.
Durant la vetllada també es va donar a conèixer part de l’estructura directiva. Víctor Alfonso assumirà la tresoreria amb el compromís d’una gestió econòmica rigorosa, David Berdié dirigirà l’àrea jurídica i Ricard Borràs, juntament amb Moisés Gómez, encapçalarà l’àrea social i de màrqueting.
El club va anunciar igualment que cada soci tindrà dret a vot i que la campanya de socis s’obrirà pròximament, mantenint la numeració dels abonats de l’antic Lleida com a mostra de continuïtat amb la seva història.