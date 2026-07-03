El Lleida 1939 es queda el nom, l’escut, el palmarès i l’himne del Lleida CF

El Lleida 1939 ha fet un pas per reivindicar el llegat històric del futbol lleidatà amb la incorporació de la marca Lleida CF. L'operació inclou els drets sobre el nom, l'escut, els perfils oficials a les xarxes socials i el palmarès acumulat per la UE Lleida, el Lleida Esportiu i el mateix Lleida CF. A més, el club també disposarà en exclusiva de l'himne creat pel compositor Jorgi Gonzalvo.
L'anunci es va fer públic a través dels canals oficials del Lleida CF, on el club destaca que la recuperació d'aquests elements representa un pas important per conservar la identitat futbolística de la ciutat. Segons el comunicat, l'objectiu és protegir aquest patrimoni i convertir-lo en la base d'una nova etapa de creixement.
En paral·lel, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es va pronunciar sobre el futur del projecte en una entrevista a UA1 Ràdio. El paer en cap va expressar la seva predisposició a col·laborar amb l'entitat, tot i advertir que encara no pot assegurar que l'equip pugui disputar els seus partits al Camp d'Esports.
Larrosa va explicar que abans de prendre qualsevol decisió vol conèixer amb detall el plantejament del club. "Sé que tenen la voluntat de jugar al Camp d'Esports, però primer és important que m'expliquin quin model volen impulsar. Ja els he traslladat que l'Ajuntament està disposat a escoltar-los i a ajudar-los", va afirmar.
L'alcalde també va remarcar que espera que el nou projecte es basi en criteris de solidesa i transparència. En aquest sentit, va defensar una estructura "rigorosa, seriosa, ben organitzada, empàtica i democràtica", i va insistir que el model hauria de garantir el principi de "un soci, un vot".
Si no hi ha modificacions d'última hora, representants del consistori i del club es reuniran aquest dilluns a la tarda. Larrosa confia que la trobada permeti acostar posicions i obrir la porta a un acord en un termini breu.