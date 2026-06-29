El Lleida CF no se'n surt i iniciarà el seu nou projecte a Quarta Catalana

El grup impulsor del nou projecte del Lleida CF ha anunciat que continuarà endavant després que el jutjat no hagi acceptat l’oferta per adquirir la unitat productiva del club en els termes sol·licitats. La resolució judicial no autoritza la transmissió del dret a competir a Lliga Elit, fet que impedeix mantenir la plaça del primer equip a la màxima categoria possible dins del procés actual.
Durant les darreres setmanes, un grup format per socis, sòcies i persones vinculades a les penyes del Lleida ha treballat en una proposta per garantir la continuïtat del sentiment blau, amb la voluntat de crear un nou club popular, transparent i arrelat a la ciutat. L’objectiu era preservar l’herència emocional i identitària de la UE Lleida, el Lleida Esportiu i el Lleida CF.
Tot i respectar la decisió judicial, els impulsors han lamentat que la proposta no hagi prosperat i que no hagi estat possible iniciar aquesta nova etapa a Lliga Elit. “No representa cap punt final”, han remarcat en el comunicat difós.
El projecte, però, ja tenia preparada una alternativa per garantir la continuïtat del club. Per aquest motiu, després de la resolució, la iniciativa començarà la seva trajectòria esportiva des de Quarta Catalana.
Els responsables asseguren que durant aquest temps no han treballat pensant en una única possibilitat i que han avançat en aspectes clau com l’estructura del club, la campanya de socis i sòcies i la planificació esportiva.
La voluntat del nou Lleida CF és construir una entitat "propietat dels seus socis i sòcies, sense interessos particulars que condicionin el futur ni decisions allunyades de la seva massa social". “Nosaltres només hem posat la primera pedra. A partir d’aquí, serem tots els socis i sòcies qui decidirem el futur del club”, han afirmat.
El grup impulsor convocarà pròximament una roda de premsa per presentar el projecte, explicar les persones que en formen part i detallar els següents passos.