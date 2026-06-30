Discurs emotiu i amb consciència de classe de Gustavo Alfaro, seleccionador del Paraguai, després d'eliminar a Alemanya

La selecció del Paraguai ha fet història amb una de les grans sorpreses del Mundial, després d'eliminar Alemanya als penals i classificar-se per als vuitens de final. L'enfrontament ens va regalar moments de màxima tensió, amb els paraguaians sabent patir i defensat amb dents i ungles la porteria pròpia, amb un Orlando Gill que es va fer enorme sota pals i es va convertir en l'heroi aturant dos penals durant la tanda.
Més enllà de la gesta esportiva, però, el gran protagonista de la jornada ha estat el seleccionador argentí de Paraguai, Gustavo Alfaro. Conegut per les seves reflexions, Alfaro no ha deixat passar l'oportunitat i, a la roda de premsa postpartit, ha ofert un discurs molt emotiu reivindicant la consciència de classe del poble de Paraguai.
Alfaro ha contraposat els recursos dels grans gegants del futbol europeu com Alemanya amb la realitat dels futbolistes paraguaians, formats lluny de les grans acadèmies: "Ells s'han format en acadèmies de primer nivell a Europa; nosaltres venim de la terra vermella, jugant descalços, amb el sacrifici dels pares perquè els seus fills poguessin entrenar encara que moltes vegades no arribessin a final de mes".
El tècnic ha volgut treure pit dels esforços silenciosos de moltes famílies perquè els seus fills puguin perseguir el somni de convertir-se en futbolistes professionals: "Quin pare no voldria que el seu fill complís un somni? Ho fan amb sacrificis, renúncies i privacions. Nosaltres venim d'aquests llocs", ha reivindicat. Alfaro ha deixat clar que no renega dels seus orígens, sinó que els abandera per posar en valor d'on venen i on han arribat: "No renego en absolut d'on vinc, perquè és el que ens defineix com a persones i com a selecció".