Treballem per Balaguer defensa la legalitat de la pista d'atletisme i destaca l'aval de la Generalitat

El grup municipal Treballem per Balaguer ha rebatut les afirmacions d’ERC Balaguer sobre la tramitació del projecte de la nova pista d’atletisme de la ciutat. La formació assegura que el procediment s’ha dut a terme amb “totes les garanties jurídiques” i amb l’aval dels organismes competents en matèria d’urbanisme.
Segons la formació, la viabilitat del projecte es basa en un informe tècnic municipal que conclou que l’actuació és possible d’acord amb l’article 53.6 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), que permet actuacions provisionals en terrenys qualificats com a sistemes. El document també indica que el criteri adoptat s’ha fonamentat en les orientacions dels serveis tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, dependent de la Generalitat de Catalunya. Treballem per Balaguer defensa que aquest fet acredita la coordinació institucional en la tramitació.
Al·legacions presentades
Durant el període d’informació pública, ERC va presentar al·legacions al projecte. Segons el comunicat, aquestes han estat analitzades mitjançant un informe tècnic motivat que s’ha incorporat a l’expedient administratiu. El projecte va quedar aprovat definitivament a través d’un decret d’alcaldia que resol expressament les al·legacions presentades.
El text recorda que l’actual pista d’atletisme de Balaguer presenta mancances importants. Segons l’informe tècnic citat, es tracta d’una explanació de terra sense pavimentació esportiva reglamentària, sense enllumenat adequat i sense mesures de protecció, fet que, segons la formació, en limita la seguretat i la funcionalitat. El nou equipament, d’acord amb el projecte aprovat, preveu la construcció d’una pista reglamentària amb condicions de seguretat i qualitat adequades i oberta a l’ús ciutadà.
Previsió sobre el vial afectat
Pel que fa al vial inclòs en l’àmbit del projecte, Treballem per Balaguer assegura que la planificació urbanística en curs contempla la seva transformació en zona verda en el marc de la reordenació del sector. Segons la formació, aquest canvi reforçarà l’espai públic i l’entorn esportiu. El debat sobre la nova pista d’atletisme s’inscriu en el context de la planificació urbanística i d’equipaments esportius de la ciutat, i ha generat discrepàncies entre els grups municipals.