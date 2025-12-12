Els Agents Rurals comencen a capturar senglars en el segon radi del brot

Els Agents Rurals han intensificat el blindatge del radi de sis quilòmetres des del punt zero de la pesta porcina africana, reforçant les tanques que fins ara eren provisionals i reparant punts de possibles fugues d’animals prop d’autopistes i vies de tren. En total, s’han tancat 54 punts de pas de fauna per evitar que els senglars surtin de la zona infectada, que engloba 14.000 hectàrees.
Un cop fortificat el primer radi, han començat capturar senglars a la segona corona -la que s’estén fins els 20 quilòmetres- amb gàbies i armes silenciades.
En aquesta segona àrea, des que va començar el control fa dues setmanes han trobat més de 200 senglars morts, la majoria per atropellaments, segons ha detallat aquest divendres l’inspector en cap Antoni Mur. La majoria ho han estat per cotxes en carreteres, però també almenys un cas per un tren de FGC.
En tots els casos s'ha activat el protocol de pesta porcina africana i, fins ara, no s'ha detectat cap positiu en la zona compresa entre els 6 i els 20 quilòmetres respecte al focus de radi. En aquest sentit, es manté la xifra de 13 senglars infectats en el primer nucli.