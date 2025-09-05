Illa defensa que la condonació del deute és un «acte de justícia» a favor de «l'interès general»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que la condonació del deute del FLA és un "acte de justícia" a favor de "l'interès general de les autonomies i d'Espanya i a favor del bé comú". Així s'ha expressat aquest divendres durant un esmorzar informatiu organitzat a València per Prensa Ibérica sota el títol "Prosperitat compartida". Durant la seva intervenció, el cap de l'executiu ha subratllat que es tracta d'una decisió "necessària i solidària" perquè totes les autonomies puguin fer polítiques socials en benefici de la ciutadania.
Illa ha aprofitat la conferència per tornar a defensar el finançament singular per a Catalunya. Ha remarcat que la proposta del nou model és solidària, i amb "lleialtat" a la resta d'administracions, siguin les autonomies com el mateix executiu espanyol. Així, ha assegurat que la proposta plantejada des de Catalunya "no perjudica ningú" i ha demanat abordar el model de finançament amb "rigor", consens i "responsabilitat". Ha criticat no haver escoltat "cap altra proposta rigorosa" diferent de la de Catalunya "més enllà del soroll, els atacs i les exageracions". I ha advertit que no acceptarà opinions dels qui promouen "un model d'egoisme fiscal".
El president ha afirmat que Catalunya i el País Valencià poden "trencar el cercle viciós de retrets i de generar crispació", raó per la qual ha cridat a un debat "constructiu" en matèria de finançament. Un model que "no respon a les necessitats reals" de les comunitats, segons Illa, i que "s'ha de revisar". En aquest sentit, ha reiterat que hi ha dos models diferenciats: el de la "prosperitat compartida" o el de la "col·laboració insolidària".
"Habitatge com a dret o com a negoci; creixement sostenible o explotació de recursos naturals; universitat pública com a ascensor social o privada per a qui la pugui pagar; fiscalitat justa i distributiva o egoisme fiscal en benefici d'uns pocs; generositat o insolidaritat; humanisme o mercantilisme", ha reblat.
Condonació de 17.104 milions
El Consell de Ministres va aprovar dimarts l'avantprojecte de llei per a la condonació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a les comunitats de règim comú per un valor de 83.252 milions d'euros, dels quals 17.104 milions d'euros corresponen a Catalunya.
La comunitat més beneficiada en termes absoluts serà Andalusia, amb 18.791 milions, seguida de Catalunya i el País Valencià, amb 11.210 milions. La mesura forma part d'un dels acords entre ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez i en el cas de Catalunya suposarà la reducció de prop del 20% del deute de la Generalitat.