L'Audiència Nacional admet 254 testimonis en el judici contra la família Pujol

L'Audiència Nacional ha admès fins a 254 testimonis per al judici a la família Pujol, al qual s'enfrontaran l'expresident i els seus fills a partir del novembre. Segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l'ACN, entre els que declararan hi ha polítics, empresaris i membres de cossos policials. Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, i els exresponsables de la Banca Privada d'Andorra són alguns dels testimonis que passaran pel tribunal. També l'ara conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que vas ser líder d'Unió, l'exconseller de Medi Ambient amb ICV Salvador Milà o l'empresari Jordi Puig, germà del també exconseller Felip Puig, a més de l'assessor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté. Familiars i treballadors de la família Pujol també seran testimonis en el judici, del qual es preveuen una cinquantena de sessions. Alguns dels testimonis són estrangers o residents a França, Gran Bretanya, Argentina, Mèxic o Gabon, a més d'Andorra. També declararan com a testimonis sis policies nacionals, dos guàrdies civils i cinc inspectors de l'Agència Tributària, a banda dels que ho puguin fer com a pèrits.