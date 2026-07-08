La patronal segueix l'estela de Feijóo amb les baixes: «Són un problema de país»

Els presidents de Foment del Treball i la CEOE, Josep Sánchez Llibre i Antonio Garamendi, han denunciat aquest dimecres el “problema de país” que suposa “l’absentisme professional”. “És una problemàtica que hem de resoldre treballadors i empresaris mitjançant la negociació col·lectiva i l’administració en l’àmbit de la sanitat, on falten recursos i metges”, ha manifestat Sánchez Llibre en ser preguntat a Madrid per unes declaracions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en què deia que les baixes i l’absentisme són “un càncer” que cal resoldre “amb acord o sense”. Garamendi, per la seva banda, ha dit que pagar menys a les persones de baixa, com va plantejar Feijóo, és un tema que s’ha de tractar als convenis col·lectius.
Tal com ha destacat Sánchez Llibre durant la presentació d’un informe de la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics i Socials (SBEES), cal abordar “amb serietat” i “corresponsabilitat” el problema de l’absentisme laboral. “Això afecta la productivitat, l’organització de les empreses, els treballadors que sí que van al lloc de feina i el conjunt del sistema”, ha destacat. De fet, ha indicat que a final de setembre presentarà un “llibre blanc” amb solucions sobre aquest assumpte.
“El gran problema de les empreses ara és l’absentisme. Suposa que, dels 18 milions de persones que treballen al sector, cada dia ens en falten 1,4 milions, no per accidents. Aquesta dada té un cost de 33.000 milions: uns 16.000 milions per a l’Estat i 17.000 milions per a les empreses”, ha lamentat, per la seva banda, Garamendi en l’acte de l’SBEES.
Durant les darreres hores, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha criticat les declaracions Feijóo, en què carregava contra l’absentisme laboral i les baixes i plantejava que les persones que no van a treballar no cobrin el mateix que les que sí que hi van. Segons Sánchez, qui “qualifica de càncer les baixes laborals i proposa que els treballadors malalts cobrin menys deixa clar de quin costat està”.