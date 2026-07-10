El grup Volkswagen ha presentat un nou pla estratègic que pretén reduir fins al 50% la gamma de models i simplificar les configuracions i opcions disponibles. L’automobilística, amb seu a Alemanya, busca reforçar la competitivitat en un context marcat per l'augment dels costos, les tensions geopolítiques i una competència cada cop més intensa. Amb aquest objectiu, l'empresa també ajustarà la capacitat productiva a 9 milions de vehicles anuals, un milió menys que els 10 milions actuals.
El pla també preveu harmonitzar les plataformes tecnològiques, les arquitectures electròniques i el programari per eliminar duplicitats, reforçar les sinergies internes i fer possible que compleixin els criteris tant del mercat occidental com de l'asiàtic. A més, el fabricant ha anunciat que farà més eficients les funcions de desenvolupament i els serveis indirectes mitjançant la digitalització, la intel·ligència artificial i estructures organitzatives més lleugeres, per tal d'accelerar la presa de decisions i reduir la complexitat.
Volkswagen assegura que la concentració de l'oferta en els segments "més atractius" permetrà destinar més recursos als vehicles i tecnologies amb més valor afegit per als clients i per al grup, però no ha concretat cap nova xifra sobre reduccions de plantilla ni ha anunciat mesures específiques que afectin plantes concretes com, per exemple, la de Seat a Martorell. La companyia ja havia plantejat prèviament retallar 50.000 llocs de feina a Alemanya fins al 2030.
"Preocupació" pel futur
La delegació de CCOO a Seat, per la seva banda, ha dit que creu que el nou pla de retallades de Volkswagen "evidentment" impactarà en la planta de Martorell. El sindicat ha assenyalat que les decisions que ha presentat l'automobilística són "completament errònies" i han mostrat "preocupació" pel futur de la marca. El secretari general de CCOO a Seat, Rafa Guerrero, ha lamentat que el concentri l'oferta en els models de cotxe "més atractius", ja que la qüestió amaga criteris de rendibilitat. L'organització ha lamentat les xifres i ha assegurat que són la "conseqüència" d'una estratègia "mal orientada".