Isabel Pantoja, Bertín Osborne i Paz Vega tornen a aparèixer en la llista de morosos d'Hisenda

La cantant Isabel Pantoja, l'actriu Paz Vega i el cantant i presentador Bertín Osborne continuen a la nova llista de morosos amb Hisenda, que inclou 5.853 deutors de més de 600.000 euros a tancament del 2025 i que ha publicat aquest dimarts l'Agència Tributària.
A més d'ells, la presentadora Patricia Conde, després de dos anys fora la llista, hi torna a aparèixer amb un deute de 714.000 euros; juntament amb el periodista Kiko Matamoros, que també torna a la llista de deutors amb Hisenda després de tres anys fora, amb 600.000 euros.
Per la seva banda, Isabel Pantoja deu a Hisenda 1,3 milions d'euros, la qual cosa suposa que ha elevat el seu deute en 264.000 euros respecte a la llista anterior, mentre que Paz Vega, que figura amb un deute d'1,8 milions, l'ha reduït en 435.000 euros. També és el cas de Bertín Osborne, que ha retallat el que deu al fisc en 30.000 euros, però encara deu 835.000 euros.
Una seixantena de contribuents acumulen un deute de 184,3 milions
Segons la nova llista anual de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), una seixantena de contribuents acumulen un deute de 184,3 milions d'euros que encapçala, de nou, Yosef Faradji amb més de 65 milions d'euros, seguit de Jordi Dalmau Orriols amb 9,6 milions i l'empresa Playbadalona SA, antiga propietària d'un bingo, amb 9,3 milions. Igual que l'any passat, hi continuen apareixent la companyia Riera de Cabanyes (8,2 milions) i Rec Madral (7,9 milions). El llistat publicat revela els contribuents que devien més de 600.000 euros a la hisenda catalana a tancament de 2025. La xifra total és un 20,5% més alta que la del 2024, quan el deute era de 152,98 milions.
La llista publicada no té en compte les actuacions que hagin pogut dur a terme els deutors després del 31 de desembre, tret dels casos en què s'hagi acreditat el pagament íntegre de l'import. Els deutes i sancions tributaris corresponen a tributs propis o cedits que gestiona i recapta l'ATC -transmissions patrimonials, successions i donacions, taxa sobre el joc i liquidacions relacionades amb el cànon de l'aigua, entre altres-.
Els deu primers llocs del rànquing els completen Recreativos Caballero SL (2,6 milions), Juan Cusiné Cusiné (2,6 milions), Mercedes Sánchez Ruiz (2,59 milions), Valisa Internacional SA (2,5 milions) i Victor Juan Fontfreda Puig (2,5 milions).