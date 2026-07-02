Nou rècord d'ocupació a Catalunya: supera per primer cop els 4 milions d'afiliats

Catalunya ha superat els 4 milions de treballadors durant el mes de juny per primer cop a la història. Ja feia dos mesos que el mercat laboral estava per sobre dels 3,9 milions d'ocupats, i l'inici de la campanya d'estiu ha acabat d'impulsar la dada, que ha acabat superant els 4 milions d'empleats, una dada insòlita en els registres. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig (0,93%) i 102.763 més que el mateix mes de l’any anterior (+2,63%). D’altra banda, l’atur va continuar en mínims des de fa 18 anys amb 307.169 aturats, un 0,15% menys que al maig. Respecte a l’any passat, els desocupats es van reduir en 7.915 persones (-2,51%) i van caure a totes les demarcacions i sectors.
Amb aquest nou rècord, l’afiliació a la Seguretat Social encadena cinc mesos de creixements mensuals amb un augment del 0,93%. L’augment és més moderat que el del mes anterior, quan es va registrar l’increment de treballadors més destacat en un mes amb 50.033 feines més. Aquest mes de juny es va marcar el tercer increment absolut més elevat de la sèrie històrica amb 37.054 empleats més.
L’ocupació va créixer a un ritme del 2,63% durant el mes de juny en comparació amb l’any anterior, l’increment més pronunciat des del gener del 2024. En números absoluts, l’augment de 102.763 ocupats és el més alt registrat des del juny del 2023. L’afiliació a la Seguretat Social registra increments interanuals des del març del 2021.
Per territoris, l’augment de treballadors durant el mes de juny s’ha concentrat especialment a Lleida (+2,86%) i a Girona (+2,74%) mentre que a Tarragona ha crescut un 1,55% i a Barcelona un 0,48%. En la comparativa anual, les Terres de Ponent tornen a destacar amb un augment del 3,43% dels ocupats, el Camp de Tarragona seguint amb un 2,74% més, Barcelona amb un augment del 2,58% en tercera posició i, ben a prop, Girona amb un augment del 2,47%.
A la resta de l’Estat també s’ha tancat un juny històric amb 22,4 milions d’afiliats, el nivell més alt registrat amb un creixement del 0,58% en termes mensuals i del 2,8% interanual, la dada més alta des de maig del 2023 amb 605.244 ocupats més. Els registres diaris mostren que s’han superat quotes inèdites de 22,5 milions d’ocupats en dies concrets entre el 15 i el 19 de juny. Els estrangers representen 3,45 milions d’ocupats a l’Estat.
Baixen els desocupats
D’altra banda, els aturats registrats als serveis d’ocupació es van reduir lleugerament durant el mes de juny amb 458 persones menys apuntades (-0,15%). Es tracta del quart mes que baixen els desocupats, però aquest cop amb una reducció és menys significativa que en tres els mesos anteriors, que havien anotat baixades de 6.900 al maig, de 8.900 persones a l’abril i de 3.777 al març.
La reducció interanual de l’atur es va produir tant entre homes com dones, entre menors i majors de 25 anys, a totes les demarcacions: Girona (-5,22%), Tarragona (-2,83%), Barcelona (-2,30%) i Lleida (-0,23%). En els últims 12 mesos, la construcció ha sigut el sector que més ha reduït l’atur amb una baixada 10,8%, seguit de l’agricultura amb un 4,87% menys, la indústria amb una reducció del 4,48% i els serveis del 2,26%. En la comparació amb el juny de l’any passat, hi havia 7.915 aturats menys apuntats a les llistes del SOC, un 2,51% menys. Les reduccions de l’atur s’encadenen des de l’abril del 2021.
Durant el mes de juny, la caiguda de l’atur s’ha concentrat entre els homes (amb 825 aturats menys) i els menors de 25 anys amb una reducció del 2,8% (518 persones menys). Entre les persones de 25 anys i més, l’atur es manté pràcticament estable. A més, la desocupació s’ha reduït entre els treballadors autòctons (-3,36% anual) i s’ha incrementat entre els estrangers (+0,83%).
Per sectors, ha disminuït a la indústria (-0,86%), als serveis (-0,62%) i a la construcció (-0,10%), mentre que ha augmentat lleugerament a l’agricultura (+0,53%). Per territoris, la desocupació s’ha reduït a tot arreu menys a Lleida, on ha pujat un 1,71% amb 15.155 ocupats. Tot i això, és la dada més baixa del mes a la demarcació des del 2008. La disminució no s’ha notat gaire a Barcelona (-0,12%) i a Tarragona (-0,02%), mentre que Girona ha sigut el territori amb un descens més alt (-1,65%).