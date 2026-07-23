El Port de Barcelona augmenta un 3,5% els tràfics en el primer semestre del 2026

El Port de Barcelona ha tancat el primer semestre de 2026 amb un augment del 3,5% dels tràfics respecte al mateix període de l’any passat. Els primers sis mesos de l’any s’han mogut 35,87 milions de tones, però s’han exportat un 10,1% menys de contenidors a conseqüència de la pesta porcina i la situació geopolítica.\r\n\r\nEn roda de premsa de presentació dels resultats de tràfic del primer semestre de 2026, José Alberto Carbonell, president del Port, ha celebrat que els estudis tècnics avalen la compatibilitat radioelèctrica per l'ampliació del port i l’aeroport. Així, s’ha confirmat que el desenvolupament de la zona sud del port és “compatible” amb l’operativa actual i futura de l’Aeroport de Barcelona.\r\n\r\nEn concret, el primer semestre de 2026 al Port de Barcelona el tràfic de contenidors ha assolit 1,93 milions TEU, amb un augment del 4,3% respecte al 2025. Les exportacions de plens, però, han baixat un 10,1% i la importació ha viscut un destacat increment del 6,7% fins als 380.000 TEU.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nEl BCE manté els tipus d'interès en el 2,25%\r\n\r\n