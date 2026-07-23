23 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

El Port de Barcelona augmenta un 3,5% els tràfics en el primer semestre del 2026

Economia

  • La zona logística del port de Barcelona amb grues de grans dimensions i contenidors -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 16:18

El Port de Barcelona ha tancat el primer semestre de 2026 amb un augment del 3,5% dels tràfics respecte al mateix període de l’any passat. Els primers sis mesos de l’any s’han mogut 35,87 milions de tones, però s’han exportat un 10,1% menys de contenidors a conseqüència de la pesta porcina i la situació geopolítica.

En roda de premsa de presentació dels resultats de tràfic del primer semestre de 2026, José Alberto Carbonell, president del Port, ha celebrat que els estudis tècnics avalen la compatibilitat radioelèctrica per l'ampliació del port i l’aeroport. Així, s’ha confirmat que el desenvolupament de la zona sud del port és “compatible” amb l’operativa actual i futura de l’Aeroport de Barcelona.

En concret, el primer semestre de 2026 al Port de Barcelona el tràfic de contenidors ha assolit 1,93 milions TEU, amb un augment del 4,3% respecte al 2025. Les exportacions de plens, però, han baixat un 10,1% i la importació ha viscut un destacat increment del 6,7% fins als 380.000 TEU.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar