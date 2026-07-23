L'Agència Tributària destapa 333 milions de frau fiscal a Catalunya el 2025

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica, que es remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021, quan es van destapar 338 milions d'euros.
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha explicat que no és que els contribuents defraudin més, sinó que l'ATC és capaç de "detectar-ho millor" mentre el Govern continua "treballant per muscular-la". El 96% de l'import destapat es concentra en els impostos de successions i donacions (136,7 milions), patrimoni (101,6 milions) i transmissions i actes jurídics documentats (81,4 milions).
Romero ha opinat que és "lògic" que aquests tres impostos aglutinin el gruix de l'import, ja que també representen els impostos que recapten més recursos. La resta d'impostos presenten xifres inferiors: 6,4 milions en els tributs propis i 6,2 milions en els tributs sobre el joc.
Gairebé 3 milions d'euros defraudats
En termes absoluts, l'augment del 13% interanual del 2025 representa 38 milions més que els 295 milions d'euros del 2024. El frau fiscal detectat continua a l'alça per tercer any consecutiu. Segons les dades del pla de prevenció i reducció del frau fiscal corresponents al 2025 que ha presentat aquest dijous el Departament d'Economia, en l'última dècada l'ATC ha descobert un total de 2.709 milions d'euros de frau.
Pel que fa al control per detectar canvis ficticis de residència, durant el 2025 l'ATC va practicar 24 liquidacions com a conseqüència deslocalitzacions falses. Fins a 16 van ser en altres comunitats autònomes, que van destapar 6,5 milions; i 8 a l'estranger, que van destapar 1,2 milions.
Reduir la bretxa fiscal, un objectiu
En la roda de premsa juntament amb el secretari d'Hisenda, Antoni Fernández, Romero ha remarcat que és "molt important" anar reduint la bretxa fiscal, és a dir, la diferència entre el que l'ATC hauria de recaptar i el que recapta. El 2025 han calculat que la bretxa fiscal dels principals impostos que gestiona l'ATC, amb dades del 2022, s'ha reduït 10 punts respecte de l'estimació feta el 2024. Així, s'ha passat del 21,5% el 2014 a l'11,6% el 2022. Per tant, el 2022 l'ATC va deixar de recaptar l'11,6% dels impostos que hauria d'haver ingressat si tots els contribuents complissin amb les seves obligacions fiscals.
Les dades facilitades també indiquen que durant el 2025 es va "continuar enfortint l'estructura tècnica i especialitzada" de l'ATC. L'exercici va tancar amb 322 persones que formaven part dels cossos tributaris, es van convocar 20 places per al cos superior de tècnics i 20 més per als gestors.