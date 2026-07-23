El cost laboral per treballador creix un 3% a Catalunya durant el 2025, fins a 41.556,05 euros

El cost laboral brut per treballador va augmentar un 3% a Catalunya durant el 2025 en comparació a l'any anterior, fins a situar-se en 41.556,05 euros de mitjana, segons l'Enquesta Anual de Cost Laboral que publica aquest dijous l’INE. D’aquesta quantitat, 30.533,61 euros corresponen als sous i salaris i 9.987,96 euros a cotitzacions obligatòries, a més d’altres cotitzacions voluntàries, prestacions socials o indemnitzacions.
Per sectors, el cost més alt va ser a la indústria, que creix un 2,2% fins a 49.892,27 euros per empleat, seguit per la construcció (42.491,60 euros, un 6,7% més) i els serveis (39.925,80 euros, un 3% més). Al conjunt de l’Estat espanyol, el cost laboral per treballador va ser de 38.748,94 euros el 2025, un 3,3% més.