El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) va tancar l’exercici del 2025 amb un benefici de 40,5 milions d’euros, un 36,4% més que l’any anterior, quan va tenir uns guanys de 29,7 milions d’euros. En un comunicat aquest dijous, l’organisme ha detallat que va registrar una xifra de negoci de 77,7 milions d’euros l’any passat, uns 12,2 milions més (+18,4%) que durant l’exercici anterior. A més, l’organisme ha acumulat un patrimoni net de 694,7 milions d’euros.
Per al CZFB, aquestes dades “consoliden” el seu model de gestió “basat en l'autofinançament i la reinversió dels beneficis en projectes d'interès general” i garanteix la continuïtat de la seva tasca. En el plenari del CZFB aquest dijous, la directora general de l’organisme, Blanca Sorigué, ha situat com a projecte clau el DFactory, que ha rebut 5.000 visites d’entitats que volen establir aliances, dels quals un 25% busquen un espai on instal·lar el seu pols digital a Barcelona per traslladar-hi la seva activitat. Actualment, el DFactory, impulsat pel consorci, compta amb 17.000 metres quadrats que alberguen 48 empreses, les quals han generat 63 patents.
Un dels projectes principals del CFZB és l’ampliació del DFactory amb un nou edifici en construcció. El delegat especial de l’Estat al CZFB, Pere Navarro, ha explicat que les noves instal·lacions permetran “incorporar noves empreses capdavanteres en tecnologies de la indústria 4.0 i consolidar un ecosistema que afavoreixi les aliances, la col·laboració i la innovació”.
Setena edició de la Barcelona New Economy Week
"La nostra voluntat és que l’esperit, la innovació i el dinamisme de DFactory Barcelona s’estenguin al conjunt del polígon industrial, impulsant la seva transformació fins a consolidar-lo com el veritable DFactory Barcelona District, un referent internacional de la nova indústria urbana”, ha destacat Navarro.
Per la seva banda, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, present en el plenari, ha expressat la voluntat que l’activitat econòmica continuï arribat a la capital catalana: "La nova indústria urbana i les tecnologies avançades ho fan possible, però per aconseguir-ho són imprescindibles espais com el DFactory Barcelona".
El CZFB també ha presentat la setena edició de la Barcelona New Economy Week, que tindrà lloc del 5 al 7 d'octubre al DFactory Barcelona, amb vuit sectors de la “nova economia” com l’aviació, els videojocs, el talent, la salut i la intel·ligència artificial, entre d’altres. El saló tindrà 270 ponents distribuïts en 50 panells, debats i sessions.