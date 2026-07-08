Trump atura les relacions comercials amb Espanya: «És un soci terrible»

Donald Trump ha ordenat al secretari d'estat del Tresor estatunidenc, Scott Bessent, que talli el comerç i les relacions bilaterals amb l'estat espanyol per la negativa de Pedro Sánchez d'assumir la inversió en defensa del 5% del PIB. El president dels Estats Units ha tornat a carregar contra Espanya en una roda de premsa aquest dimecres a la cimera de l'OTAN a Ankara (Turquia) i ha reblat que és "una causa perduda": "No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb ells", ha lamentat.
El cap de la Casa Blanca ha dit que els ciutadans espanyols "són mala gent" i ha criticat que el govern espanyol tracta "molt malament" el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte. "No accepten res, no l'hauríeu d'incloure a l'OTAN", ha sentenciat.
Concretament, Trump ha atacat Espanya per negar-se a assumir el compromís d'invertir un 5% del producte interior brut (PIB) en defensa i seguretat el 2035, així com pel rebuig a donar suport als atacs llançats per la seva administració contra l'Iran el febrer passat. De fet, Espanya és l'únic govern de l'Aliança Atlàntica que s'hi ha oposat obertament.
El dirigent nord-americà ja havia criticat el govern espanyol per negar-se a cedir a les tropes estatunidenques les bases militars que es troben en territori espanyol, a Rota i a Morón de la Frontera. "No volem tenir res a veure", ha insistit ara. "No tenim cap obligació de comerciar amb ells. No vull fer més comerç amb ells. Preneu mesures immediatament. Ni tan sols parleu amb ells. Són un cas perdut. Són hostils", ha criticat.
Trump, també contra el Regne Unit, Alemanya i Itàlia
El president dels Estats Units també ha tornat a carregar contra el Regne Unit, Alemanya i Itàlia per la seva negativa a donar suport a l'atac contra l'Iran, i els ha titllat de "socis hostils". "Veurem són d'hostils quan truquin i diguin: 'Si us plau, si us plau, volem comerciar amb vostès, senyor.", ha expressat. "Guanyen molts diners amb nosaltres, i farem que en guanyin molt menys. No vull cap negoci amb ells", ha insistit.