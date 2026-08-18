La Generalitat mobilitzarà 600.000 euros per donar resposta a l’emergència humanitària provocada pel terratrèmol del 10 d’agost a Colòmbia, que ha deixat prop de 300 víctimes mortals i ha causat greus danys en infraestructures bàsiques. El Departament d’Unió Europea i Acció Exterior, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), destinarà una part dels recursos a protegir infants i adolescents afectats pel sisme.
En concret, 250.000 euros es canalitzaran a través d’UNICEF per crear espais segurs d’aprenentatge i protecció, oferir suport psicosocial i reduir els riscos de violència, explotació, separació familiar i abandonament escolar. La intervenció es concentrarà principalment als departaments de Chocó i Valle del Cauca i preveu arribar a 4.000 infants i adolescents, 300 cuidadors i 70 docents.
La resta de recursos inclouen 100.000 euros reservats del finançament del Fondo Lunaria per a emergències humanitàries i una aportació de 295.000 euros al Fons Central de Resposta d’Emergència de les Nacions Unides. El conseller Jaume Duch ha defensat que cal "destinar els recursos allà on fan falta" i treballar amb organitzacions amb capacitat d’arribar a les persones més vulnerables.
El Govern també manté el contacte amb la comunitat catalana a Colòmbia i amb els ciutadans colombians residents a Catalunya per fer seguiment de les necessitats després del terratrèmol. Paral·lelament, recomana que les persones que vulguin ajudar facin donacions econòmiques a organitzacions humanitàries especialitzades, en lloc d’enviar roba o aliments, per evitar problemes logístics i garantir que l’ajuda s’adapti a les necessitats sobre el terreny.