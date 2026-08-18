Trump declara l’estret d’Ormuz com a «nou territori» dels Estats Units

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet un nou pas en la seva retòrica expansionista i ha declarat l’estret d’Ormuz com a "nou territori" dels EUA. El republicà ha publicat aquest dimarts a la seva xarxa social una imatge del pas marítim, que separa el golf Pèrsic del golf d’Oman, amb aquesta denominació, enmig de l’estancament de les negociacions entre Washington i Teheran.
La publicació arriba després que Trump ja assegurés la setmana passada que pretenia incorporar l’estret al territori nord-americà un cop els Estats Units haguessin "derrotat" l’Iran. El líder republicà, en una altra publicació posterior, ha insistit que "no hi ha converses previstes amb Teheran" i ha assegurat que el bloqueig naval continua actiu, alhora que ha afirmat que l’estret "està obert i operatiu" i que les mines marines han estat retirades o detonades.
Per la seva banda, la resposta iraniana no s’ha fet esperar i el viceministre d’Exteriors, Kazem Gharibabadi, ha qualificat "d’il·lusions" les aspiracions de Trump sobre el pas estratègic: "Aviat es corregirà la seva il·lusió respecte de l’estret d’Ormuz, o nosaltres corregirem les il·lusions d’aquest il·lús", ha advertit. La postura de Teheran és inamovible i asseguren que l’estret no s’obrirà "fins que els Estats Units compleixin els compromisos adquirits en el memoràndum d’entesa signat a mitjan juny".
La política exterior de Trump, en el punt de mira
L'autoproclamació sobre Ormuz s’afegeix a altres territoris que Trump ha situat al centre de la seva política exterior des del retorn a la Casa Blanca, com Groenlàndia o el canal de Panamà, i a les seves declaracions sobre el Canadà i Veneçuela. En el cas d’Ormuz, però, la proposta pren especial rellevància perquè es tracta d’un corredor marítim internacional clau per al transport mundial de petroli i gas.
L’estret està limitat al nord per l’Iran i al sud per Oman, país que precisament ha estat un dels principals mediadors entre Washington i Teheran. Trump ja havia escrit la setmana passada que els Estats Units tenien "el control total" de l’estret i que considerava que el país se’l podia "quedar". De fet, el líder de l'executiu nord-americà va afirmar que el declararia territori nord-americà després de derrotar l’Iran, argumentant que Washington manté un bloqueig i que "cap vaixell passa" si els Estats Units no ho volen.
Aquest dimarts, a més, un vaixell mercant ha estat atacat per un "projectil desconegut" quan intentava abandonar el golf Pèrsic a través de les aigües omanites de l’estret, segons l’agència d’Operacions Comercials Marítimes del Regne Unit. L’impacte ha causat danys a la sala de màquines i els guardacostes d’Oman han hagut d’intervenir per rescatar els membres de la tripulació.
Expira el termini per intentar posar fi a la guerra
El nou episodi coincideix amb l’expiració del termini de 60 dies que els Estats Units i l’Iran es van donar per assolir un acord de pau definitiu. El compromís formava part del memoràndum d’entesa signat el 17 de juny, que establia el "cessament immediat i permanent de les operacions militars en tots els fronts" com a punt de partida per negociar el final de la guerra al Pròxim Orient.
El termini, però, va expirar aquest dilluns sense que les parts hagin assolit l’acord. Lluny d'acostar postures, Trump ha instat Teheran a "hissar la bandera blanca" i "rendir-se", després de descartar reprendre les negociacions amb l'Iran.