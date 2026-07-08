Els Estats Units trenquen la treva amb l'Iran: «S'ha acabat l'alto el foc»

"S'ha acabat l'alto el foc amb l'Iran. Estan liderats per gent malalta i són salvatges, gent violenta". Amb aquestes paraules, Donald Trump ha donat per acabada la treva amb el país persa, després de dues jornades d'escalada de la tensió amb atacs creuats a l'Orient Mitjà i a l'estret d'Ormuz. "Hem d'extirpar el seu càncer", ha subratllat.
Des de la cimera de l'OTAN a Ankara (Turquia), el president dels Estats Units s'ha mostrat partidari d'abandonar les converses de pau amb les autoritats de la república islàmica, tot i que no ha prohibit als seus "magnífics negociadors" que mantinguin el diàleg. Si bé, ha subratllat que considera que les converses de pau són una "pèrdua de temps" perquè els interlocutors iranians són "una colla de mentiders".
Les declaracions de Trump arriben després que el règim dels aiatol·làs hagi atacat durant la matinada d'aquest dimecres tres petroliers a l'estret d'Ormuz. Els Estats Units han respost amb nous bombardejos a objectius iranians i la Guàrdia Revolucionària s'hi ha tornat amb atacs a bases militars estatunidenques a Bahrain i Kuwait i ha assegurat que ha destruït 85 instal·lacions militars.
Tanmateix, Trump ha afirmat que els aiatol·làs "han fet mal al seu propi poble" i que "han matat 54.000 persones" per protestar. Ha augurat, a més, que "ningú prendrà el poder" perquè "no tenen armes, i "l'altre bàndol té metralladores i els estan matant", alhora que "la premsa no ho reporta".
Els Estats Units tallen les relacions comercials amb Espanya
En la mateixa roda de premsa, Trump ha anunciat que ha ordenat al secretari d'estat del Tresor estatunidenc, Scott Bessent, que talli el comerç i les relacions bilaterals amb l'estat espanyol per la negativa de Pedro Sánchez d'assumir la inversió en defensa del 5% del PIB. El president dels Estats Units ha tornat a carregar contra Espanya i ha reblat que és "una causa perduda": "No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb ells", ha lamentat.
El cap de la Casa Blanca ha dit que els ciutadans espanyols "són mala gent" i ha criticat que el govern espanyol tracta "molt malament" el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte. "No accepten res, no l'hauríeu d'incloure a l'OTAN", ha sentenciat. Concretament, Trump ha atacat Espanya per negar-se a assumir el compromís d'invertir un 5% del producte interior brut (PIB) en defensa i seguretat el 2035, així com pel rebuig a donar suport als atacs llançats per la seva administració contra l'Iran el febrer passat. De fet, Espanya és l'únic govern de l'Aliança Atlàntica que s'hi ha oposat obertament.