Les advertències d'un metge sobre els sucs: «No són molt diferents de l'aigua amb sucre»

Els sucs de fruita han tingut durant anys una imatge gairebé intocable: naturals i una opció “millor” que els refrescos. En ser productes que s'elaboren a partir d'aliments aparentment saludables, com són les fruites, és impensable associar els sucs a una cosa perjudicial per a la nostra salut.
Però aquesta percepció podria no ser tan precisa com sembla, ja que, aquests productes, quan no estan fets a casa o de manera natural, només amb fruita com a ingredient principal, contenen molts altres compostos que, en cap cas, podrien considerar-se saludables.
El missatge, cada cop més present entre professionals de la salut, és que els sucs —fins i tot els que es presenten com a 100% naturals— poden tenir un impacte metabòlic molt similar al de les begudes ensucrades, com diu David Callejo, metge i divulgador científic a xarxes socials, qui explica els dos motius pels quals el suc afecta negativament el nostre cos.
El problema no és la fruita, sinó la forma
Segons Callejo, el primer motiu pel qual l'aigua amb sucre és molt semblant al suc de fruita, com la taronja, que s'esprem és simple: en eliminar la fibra de la fruita. "Aquesta fibra aporta sacietat i endarrereix l'absorció de sucre en el cos", destaca el metge.
Per explicar aquest procés, Callejo mostra en un got amb un embut i una esponja com funciona aquesta absorció. "Imagina la fibra com aquesta esponja", mostra el metge mentre posa suc a través de l'embut i es veu com el líquid no cau al got.
"Sense la fibra, tot el sucre s'absorbeix de cop i el teu cos s'ha de protegir fent pics d'insulina", subratlla Callejo, qui afegeix que aquest fet, a llarg termini, desenvolupa major risc de diabetis. La fruita sencera conté fibra, vitamines i antioxidants que modulen l’absorció del sucre i generen més sensació de sacietat. En canvi, quan es converteix en suc, gran part d’aquests beneficis es dilueixen o desapareixen, mentre que el sucre es manté.
La quantitat també importa
Beure un suc no té el mateix efecte que menjar una peça de fruita, ni tampoc es consumeix la mateixa quantitat. De fet, el suc conté moltes peces de fruita que augmenten el contingut de sucre que es concentra en un got, però sense el mateix efecte regulador sobre la gana ni sobre els nivells de glucosa a la sang.
"És fructosa lliure que arriba al fetge, que ho converteix directament en greix", explica Callejo, qui alerta sobre el risc d'obesitat, de fetge gras i de colesterol.
La confiança en els sucs pot portar a un consum excessiu, especialment en infants i adolescents, on s’ha convertit en una alternativa habitual als refrescos. "Per aquest motiu, els sucs no són productes de consum diari", subratlla Callejo.