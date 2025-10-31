Deu licors dels Països Catalans ideals per aquesta castanyada

Amb l'arribada de la tardor és un bon moment per reivindicar les tradicions catalanes com la castanyada i degustar el producte local. Un bon aliat a les nits fredes i humides d'aquesta època de l'any són els focs per torrar castanyes i les taules familiars amb menjars casolans i abundants. Per fer el ressopó, són molts els qui opten per prendre licors "digestius" de proximitat, uns beuratges que combinen amb les postres típiques de tardor, com els panellets o els moniatos.
És recomanable, doncs, aventurar-se a tastar les begudes alcohòliques típiques dels Països Catalans, però sempre amb moderació. A Nació hem fet un recull de 10 begudes imprescindibles per aquesta tardor de diferents indrets del territori.
Moscatell de València
El Moscatell de València és un vi dolç que es caracteritza per ser especialment aromàtic i amb un sabor afruitat i floral. Aquelles varietats que ostenten la Denominació d'origen València es produeixen de manera cent per cent natural al voltant de la localitat de Xest, en una comarca dedicada al cultiu de secà com la vinya, l'olivera o el garrofer que, malgrat la proximitat amb València, conserva l'essència del territori rural.
Herbes d’Eivissa
Les Herbes d'Eivissa són un licor elaborat a base d'herbes aromàtiques pròpies de l'illa, que li confereixen un sabor intens i que connecta amb la tradició local. Algunes de les varietats tenen un sabor anisat, però el gust és sempre diferent en funció del productor. El procés d'elaboració comporta una maceració de tres mesos com a mínim i permet personalitzar els matisos de la beguda amb l'objectiu és trobar l'equilibri perfecte entre els ingredients.
Licor d’arròs del Delta de l’Ebre
El licor de crema d'arròs és una beguda dolça i amb textura cremosa feta amb un destil·lat d'arròs juntament amb crema làctica i sucre. També s'hi poden percebre aromes de canyella i llimona que li donen un toc especial de personalitat. És recomanable consumir-lo ben fresc, amb gel, i en petites dosis. Malgrat que sol tenir una graduació d'alcohol baixa, al voltant dels 17 graus, s'ha de prendre amb moderació després dels àpats o per a acompanyar les postres o el cafè.
Vi de nous de ponent
El vi de nous de ponent és un licor artesanal i típic de les comarques de Ponent. Està fet a base de vi i nous verdes i té una graduació alcohòlica que voreja el 20%. És una recepta tradicional que va estar a punt de perdre's i va ser recuperada pels productors locals. El gust destaca per ser suau i afruitat, que combina el vi de la Vall del Corb i les nous de pobles com Golmés i altres pobles propers a Arbeca.
Cassalla
Es tracta d'una beguda molt semblant a l'anís, però amb un gust més intens i que, segons com, és capaç de fer perdre el nord al nostre company més sensat. Tant és així que pot tenir una graduació d'entre 40° i 45°. La beguda, seca i transparent, es pot prendre sola o combinada amb aigua, xarop de llima o granadina. En alguns casos, fins i tot, es pot barrejar amb el palo, una beguda típica de Mallorca feta per maceració o infusió d'escorça de quina i d'arrels de genciana.
Licor de cafè de València
Es tracta d'un licor de cafè elaborat de forma natural a partir del gra de cafè torrat acuradament. Al País Valencià és tot un clàssic de les sobretaules i està fet a partir d'una combinació de destil·lats i maceracions de cafè amb aigua i sucres. Normalment, la graduació d'aquest beuratge sol vorejar el 28% de volum i els productors artesanals el produeixen seguint la recepta tradicional, sense afegir-hi conservants.
La Mistela de Garnatxa de la Terra Alta
La Mistela de garnatxa blanca és un vi dolç de licor elaborat a partir de most de raïm que s’enriqueix amb alcohol vínic per aturar-ne la fermentació. D’aquesta manera, es preserven intactes les aromes i els sucres naturals del raïm. Té un gust dolç i aromes de mel i melmelada de taronja, que recorden també al gust de panses i figues seques.
Es pot prendre sol, amb gel, i és un acompanyant ideal per a menjars com el foie-gras, els patés o les postres dolces com les pastes de pastisseria, els bombons o les trufes de xocolata.
La ratafia
El segon cap de setmana de novembre és recomanable desplaçar-se fins a la capital de la Selva, Santa Coloma de Farners, per degustar un dels licors més típics de la gastronomia catalana: la ratafia. Santa Coloma és coneguda arreu per la seva Fira de la Ratafia, que cada any reuneix desenes de productors d'arreu del país i també de la mateixa vila, que preparen artesanalment el licor a casa seva.
Les varietats de Santa Coloma solen incloure herbes de bosc que els mateixos productors recullen per l'ocasió. Alguns segueixen receptes centenàries, que passen de generació a generació, i d'altres opten per innovar amb sabors frescos i ingredients mai vistos. La guanyadora de l'any passat va ser una ratafia nascuda de tres nous verdes collides a Campdorà, prop de Girona, macerades amb fins a setanta herbes aromàtiques dins d’una damajoana amb anís durant quaranta dies a sol i serena.
Un cop passat aquest temps, es va filtrar el licor directament a l’ampolla de vidre, sense fer servir bota de fusta ni controlar-ne la graduació alcohòlica. El resultat, segons els creadors, és una ratafia feta amb intuïció, paciència i molta tradició colomina.
El licor de castanyes
El licor de castanya de Viladrau és una beguda ideal per acompanyar postres, fruits secs i, fins i tot, una paperina de castanyes. Es tracta d'una beguda elaborada amb castanyes del Montseny, un producte típic de la comarca i vinculat als oficis bosquerols de la zona. Aquesta beguda té una graduació elevada i s'elabora amb aigua, sucre, aroma de castanya, castanyes de proximitat i aroma de canyella, que li confereix un sabor dolç.
Licor de Camamilla de Linyola
El Licor de Camamilla és un digestiu suau i aromàtic, ideal per tancar els dinars de fartanera. Malgrat el seu gust especial, encara és poc habitual veure’l incorporat en receptes o postres. S’elabora a través d'un procés maceració de flors seques de camamilla amb alcohol i aigua, i, segons el gust, s’hi pot afegir una mica de sucre per equilibrar-ne la dolçor.
Aquest licor té al voltant de 17 graus d’alcohol i destaca per tenir una aroma fina i agradable i una textura elegant que, per aquells que la coneixen, resulta inconfusible al paladar. És recomanable beure'l ben fresc també com un acompanyament de les postres.