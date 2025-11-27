Barcelona torna a rebre un dels esdeveniments gastronòmics d'hamburgueses més importants. Des d'aquest passat dimarts fins al 14 de desembre, el Fòrum serà l'encarregat de rebre tots els visitants que s'hi aproparan per degustar les millors hamburgueses amb tota mena d'aspectes pintorescs. Es tracta d'una nova edició del campionat The Champions Burger que, a més del tast gastronòmic, inclou entreteniment i un ambient únic.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha estat l’encarregat d’inaugurar l’esdeveniment. L’han acompanyat la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz i diversos representants territorials gastronòmics.
En aquesta nova edició, l'esdeveniment presenta 34 tipus d'hamburgueses fetes per diversos restaurants d'arreu de l'Estat. D'aquestes, 25 són les elegides per competir pel reconeixement com a millor hamburguesa, d'entre les quals es troben opcions vegetarianes i amb pa sense gluten. Qualsevol visitant que en provi alguna d'aquestes podrà valorar-les després escanejant el QR del tiquet de compra. Des de l'organització es demana que en la valoració es tinguin en compte cinc criteris diferents: el pa, la carn, la combinació, la presentació i l'originalitat. Diamante Azul, Miami Vice i The Quenn són algunes de les propostes que trenquen amb l'imaginari clàssic d'una hamburguesa.
A més de les concursants, n'hi ha sis més que no participen, no perquè no tinguin un nivell alt, sinó perquè precisament es tracta d'hamburgueses que han sigut guanyadores en anteriors edicions o perquè són creacions d'algun influencer. Tot i això, sí que estan disponibles per al públic que no va poder provar-les els altres anys. Aquestes són: La Elegida, La Croissanta, La Premiada, Meatrix, Gangam Style i Clásica.
Les hamburgueses que resten per arribar al nombre total de les 34 presentades són alternatives invitades per l'organització que també presenten models extravagants. Totes són preparades perquè t'embrutis i perquè hi hagi una explosió de sabors a la boca que et porti a voler provar-ne més.
Altres propostes gastronòmiques per degustar
A més d'hamburgueses, l'esdeveniment ofereix altres tipus de menjar que també tenen una gran cura en la seva elaboració i destaquen dins de l'organització. Hi ha productes per picar com patates fregides, aletes de pollastre, fingers de pollastre, tequeños, i croquetes. També hi ha plats com cachopos, frankfurts i costelles de porc.
Per arrodonir la menjada, hi ha una gran selecció de postres per donar un toc dolç a l'esdeveniment. Hi ha dònuts, cookies i polos, a més de cinc tipus de pastissos de formatge i quatre caixes que contenen diversos tipus de dolços. També hi ha cafès i batuts. Amb tot, el referent gastrònomic de les hamburgueses ofereix una àmplia carta amb menjars que poden agradar a tothom.