La recepta infal·lible per fer un bon estofat de vedella

Un dels plats predilectes dels bons gurmets de la cuina catalana és, sens dubte, l'estofat de vedella. Un menjar, que ben fet, és capaç de potenciar el gust d'una carn de proximitat i amanir-la amb una salsa nostrada que matisi el sabor i li aporti, si convé, un toc d'espècies. Les xarxes socials s'han convertit en bons aliats per indagar en les receptes tradicionals, encara que sembli mentida. Tant és així que el perfil de TikTok Cuinateca, del cuiner Jordi Pey ha compartit una recepta infal·lible per fer un estofat de vedella amb patates com cal.
En primer looc, indica Pey, cal salpebrar els trossos de vedella en la quantitat que creguem oportuna per a les persones que vinguin a menjar. Tot seguit, cal posar-li un polsim de farina. Aleshores, en una cassola, s'ha de marcar la vedella per aportar-li color i deixar-la al marge per a quan s'hagi d'afegir a la barreja general.
Paral·lelament, el sofregit es pot fer amb ceba i pastanaga i és molt recomanable tirar-hi una fulla de llorer, un element típic de la cuina mediterrània. Els ingredients, plegats, s'han de deixar al foc uns deu minuts, i és convenient afegir-hi aigua de tant en tant. A continuació, seguint les instruccions del cuiner Jordi Pey, s'ha de tirar el tomàquet ratllat mantenir-ho tot al foc perquè es vagi coent.
Després, s'ha de recuperar la vedella i tirar-la a l'olla, que si pot ser de fang sempre serà millor. Carn i sofregit s'ha de barrejar dins del recipient, si es vol, també s'hi pot posar farigola, romaní i anís estrellat. El raig de vi ranci no hi pot faltar i, tot seguit, s'ha de deixar destapat uns 5 minuts. Finalment s'ha d'abocar un litre de brou, remoure-ho tot i deixar-ho a foc lent una hora i mitja, per anar bé. Mentrestant, Jordi Pey recomana fregir unes patates i després, incorporar-les a l'olla juntament amb uns bolets. Al cap de deu minuts el plat ja estarà llest per servir i gaudir d'un àpat especial i carregat d'essència.