Dormir així pot sumar anys de vida, segons diversos estudis

Dormir bé és una de les claus per mantenir una bona salut i, per tant, una millor esperança de vida. En l'últim segle, els avanços en el camp de la investigació sobre la son i el descans han permès confirmar que el somni és clau per a consolidar la memòria, regular el metabolisme, reforçar el sistema immunitari i protegir la salut cardiovascular.
Tant en humans com en animals, múltiples recerques han demostrat que un descans adequat influeix directament en processos essencials com l'aprenentatge, la resposta immunitària i l'equilibri hormonal. Per contra, dormir malament o poc s'associa a un risc més elevat de malalties com l'obesitat, la diabetis, la hipertensió o les patologies cardíaques, a més d'afeblir les defenses de l'organisme i reduir l'esperança de vida. Les dades de diversos estudis epidemiològics donen suport a aquesta relació: dormir cinc hores o menys per nit incrementa de manera significativa el risc de mortalitat.
El mal descans està relacionat amb les morts
Diversos estudis suggereixen que millorar la qualitat del somni pot traduir-se en més anys de vida. En aquesta línia, una recerca presentada en el Congrés Mundial de Cardiologia, liderada per l'investigador Frank Qian, del Medical Center d'Harvard, va analitzar com els hàbits de descans influeixen en la longevitat. El treball, basat en dades de més de 170.000 persones adultes recopilades abans de la pandèmia, va revelar que els patrons de somni deficients podrien estar relacionats amb prop del 8% de les morts registrades.
L'estudi es va centrar, sobretot, en la qualitat global del descans. Però aconseguir una rutina de son reparador que ens permeti llevar-nos descansats i preparats per funcionar durant la resta del dia no és tan senzill com sembla. De fet, els investigadors van definir cinc indicadors clau: dormir entre set i vuit hores, no tenir problemes freqüents per a conciliar o mantenir el somni, no recórrer a medicaments per a dormir i despertar-se sentint-se descansat la majoria dels dies.
A partir d'aquestes variables van comparar diferents perfils i els resultats van mostrar que els qui complien tots els criteris presentaven una reducció significativa del risc de morir per qualsevol causa, especialment per malalties cardiovasculars i càncer, fins i tot després de tenir en compte factors com el nivell socioeconòmic, el consum de tabac o la presència d'altres malalties. A més, els autors subratllen que l'impacte positiu del descans comença des d'edats primerenques i s'acumula amb el temps, per la qual cosa fomentar una bona higiene del somni pot tenir beneficis duradors per a la salut.
Això sí, els investigadors reconeixen que existeixen limitacions, com per exemple que no es va disposar d'informació detallada sobre l'ús de fàrmacs per a dormir ni sobre altres grups d'edat, la qual cosa obre la porta a futures recerques més precises.